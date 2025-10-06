Luis Díaz es la sombra de Harry Kane en la Bundesliga; las banderas de Bayern Múnich

Luis Díaz y Harry Kane se han vuelto la pareja ideal en el balompié alemán. El 'guajiro' anotó dos goles y dio la asistencia para el gol de Harry Kane en el último juego del Bayern Múnich frente al Eintracht Frankfurt, que culminó con un resultado de 3-0 a favor del conjunto 'bávaro' en condición de visitante. Por lo cual, ambos jugadores fueron destacados por su desempeño en el partido correspondiente a la Bundesliga.

La plataforma de estadísticas deportivas, 'WhoScored', sacó un nuevo informe, este lunes, con el equipo de la semana del futbol teutón y ahí aparecieron las dos figuras del Bayern. El colombiano salió en el puesto de extremo izquierdo con un puntaje de 8.72, siendo el segundo mejor jugador, solo por detrás de Rayan Philippe del Hamburgo, que tuvo una calificación de 8.94.

Por otra parte, Harry Kane fue ubicado como delantero centro con una nota de 8.04.

Bundesliga Team of the Week 🇩🇪 pic.twitter.com/q2kXtCY3La — WhoScored (@WhoScored) October 6, 2025

Ese reconocimiento no es nuevo para los dos jugadores, por lo que se demuestra desde ya que hacen parte de los mejores jugadores de la Bundesliga en lo que va de la temporada. Díaz lleva seis goles en todas las competencias, en los diez partidos que ha jugado, y además ha contribuido con cuatro asistencias. Mientras que el goleador inglés acumula 18 anotaciones y tres pases para goles de sus compañeros.



'Lucho' ha formado un dúo implacable con Kane, y las estadísticas así lo demuestran, el nacido en Barrancas ha asistido cuatro veces al exTottenham para que convierta goles, y siempre se han mostrado con un entendimiento en la cancha que ha destrozado a todas las defensas de los equipos alemanes.

Luis Díaz celebra un gol más con el Bayern Múnich Bayern Múnich Oficial

Por ahora, la temporada para el Bayern Múnich no ha podido ser mejor, campeones de la Supercopa de Alemania, líderes de la Bundesliga con 18 puntos de 18 posibles, con 25 goles a favor y tan solo tres en contra, y con dos victorias en los dos encuentros de Champions League que ha disputado, superando al Chelsea 3-1 y al Pafos de Chipre por 1-5, que lo ha hecho ubicarse en la primera posición del torneo más importante de Europa.

Tanto Luis Díaz como Kane fueron convocados para los partidos de fecha FIFA de sus selecciones, el colombiano para los juegos de preparación frente a México y Canadá, y el inglés para un partido de preparación y otro correspondiente a las Eliminatorias Europeas al Mundial, contra Gales y Letonia, respectivamente.