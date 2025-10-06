Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así va la tabla de goleadores de la Liga de Portugal; con Luis Javier Suárez pegando duro

Así va la tabla de goleadores de la Liga de Portugal; con Luis Javier Suárez pegando duro

Luis Javier Suárez es figura indiscutible con Sporting Lisboa en la Liga de Portugal, fecha tras fecha deja su registro goleador en el arco rival. El samario está imparable.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 6 de oct, 2025
Luis Javier Suárez (derecha), delantero colombiano que milita en el Sporting Lisboa.
X de @SportingCP

