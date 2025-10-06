Así va la tabla de goleadores de la Liga de Portugal; con Luis Javier Suárez pegando duro

Luis Javier Suárez es uno de los jugadores colombianos que está 'on fire' en el fútbol de Europa. El delantero samario volvió a reportarse en el marcador con Sporting Lisboa en el balompié de Portugal, al anotar en el empate a uno de los 'leones' contra el Braga en el estadio Jose Alvalade.

Dicha anotación le permitió al exjugador del Almería completar seis 'gritos sagrados' con los verdes lisboetas en la Primeira Liga, y de paso, está 'pegando duro' en cuanto a la tabla de goleadores se refiere.

Suárez Charris ha sabido responder con goles y buenas actuaciones a la inversión que hicieron por él; los defensores rivales lo han sufrido en este inicio de temporada en el fútbol lusitano. Luis Javier le apuesta a más con los 'verdiblancos'.

Luis Javier Suárez festeja el gol que marcó con Sporting Lisboa al Nápoles en la Champions League. AFP

Así va la tabla de goleadores en la Liga Portugal 2025/2026:

Pablo (Gil Vicente) con 6 goles Clayton (Rio Ave) con 6 goles Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa) con 6 goles Jesús Ramírez (Nacional) con 6 goles Samu (FC Porto) con 5 goles Pedro Gonçalves (Sporting Lisboa) con 5 goles Vangelis Pavlidis (Benfica) con 5 goles Schettini (Moreirense) con 5 goles Alfonzo Trezza (Arouca) con 4 goles Francisco Trincão (Sporting Lisboa) con 3 goles

#PrimeiraLiga 🗞️ @abolapt — Después de 8 fechas jugadas, 🇨🇴 Luis Javier Suárez (@SportingCP) es uno de los goleadores del torneo con 6 anotaciones pic.twitter.com/SsZbpigzBq — Mauricio Andrés Luna Aroztegüi (@MauricioAndrsL6) October 6, 2025

Además de estar parcialmente tercero en la tabla de artilleros en la actual liga lusitana, el oriundo de la ciudad de Santa Marta ha generado dos asistencias en los ocho compromisos disputados. A eso, adicionarle que su intención es siempre el arco rival, producto de ello suma 32 remates y ha sido amonestado en una ocasión.



Las declaraciones de Luis Javier Suárez tras 1-1 con Braga

"Terminamos el partido sumando un punto con mal sabor de boca. Seguiremos luchando hasta el final. Gracias mis amores (su esposa Carolina y su pequeño hijo) por acompañarme; todo esto es por ustedes", escribió el delantero de 27 años en su perfil de Instagram.

El empate a un gol el domingo anterior frente al Braga, le permitió al Sporting Lisboa llegar a 19 puntos en la Liga, tras ocho jornadas disputadas. Quedaron a tres unidades del Porto que es líder.

Ahora, Luis Javier concentrará todos sus esfuerzos en la Selección Colombia para los juegos de preparación de cara al Mundial 2026. El samario fue citado por Néstor Lorenzo para enfrentar a México y Canadá; ambos duelos de fogueo los podrá ver EN VIVO por la señal principal de Gol Caracol, vía ONLINE en www.golcaracol.com y en 'streaming' por la Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión.