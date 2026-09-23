Colombia femenina Sub-20 ya 'pasa la página' y piensa en Italia; "vamos por el tercer puesto"

Minutos después de caer frente a Corea del Norte, por una de las semifinales en el Mundial femenino Sub-20; Carlos Paniagua atendió a los micrófonos de Gol Caracol, refiriéndose a lo que fue la caída 3-0 y el golpe anímico que eso implica para el combinado de nuestro país.

Sin embargo, el estratega 'cafetero' también dejó claro que tratarán de pasar rápido la página, centrándose especialmente en el encuentro contra Italia el próximo sábado, correspondiente a la disputa del tercer puesto, en el certamen mundialista.

"Estamos un poquito golpeados; ya enseguida voy a hablar con el grupo, levantarlas en lo mental y aspirar a ese tercer lugar el próximo sábado. Esto ya lo habíamos vivido en este mismo Mundial, con el mismo rival como Corea; ese partido cerrando la fase de grupos se había perdido 3-0, ya estábamos clasificadas a los octavos de final. Pero levantamos al grupo, convenciéndolas que lo que se ha hecho ha sido muy bueno", indicó de entrada Carlos Paniagua, exponiendo la fuerza mental del equipo, que durante este torneo también tuvo que sacar la 'casta' ante la adversidad.

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Además, haciendo un poco de énfasis en el juego, el entrenador colombiano reflexionó y sintetizó la derrota en varios momentos del encuentro, que fueron claves para las asiáticas: "Quisimos competirle a una potencia como Corea del Norte y nos superan, solamente les aguantamos hasta el minuto 28; el primer gol de ellas nos golpeó anímicamente, el segundo de ellas también llegó pronto y en el segundo tiempo creo que mejoramos mucho y terminamos mejor".



"Había un sueño de jugar una final, sabíamos que el rival tenía y cuenta con muchos pergaminos y ahora lo que viene es levantar el grupo porque aún tenemos un partido, buscar el tercer lugar. No tengo mucho conocimiento de Italia, pero con los videoanalistas vamos a empezar a trabajar ese partido, buscar ese tercer lugar que sería muy digno para nosotros la Federación y nuestro país".

¡Hay sinsabor en la 'tricolor'!

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Maria Fernanda Viáfara, quien ha sido uno de los pilares fundamentales en la defensa del seleccionado colombiano; también habló después del encuentro, dejando claro que el equipo está golpeado, aunque tratarán de levantarse rápido para cerrar bien el Mundial femenino Sub-20.

"El grupo, obviamente quedó con un sinsabor, pero se destaca la actitud que tuvo frente al partido. Nos sentimos muy acogidas, siempre nos respaldan los colombianos que están acá, como los que están allá y que siempre dejamos todo en la cancha por ellos", dijo inicialmente la zaguera del equipo colombiano.

Sintia Cabezas en el partido vs Corea del Norte Foto: @CONMEBOL en X

Además, ya poniendo la mira en el rival del próximo sábado, Viáfara fue contundente y habló de hacer historia: "Todavía no tenemos idea de Italia; teníamos pensada otra cosa, pero ahora cambiar el chip y ahora ir y hacer historia".

