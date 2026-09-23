Historial de los últimos cinco clásicos entre Nacional vs. Millonarios; antecedente favorece al azul

Este jueves 24 de septiembre, Millonarios visitará a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por el duelo correspondiente a la duodécima jornada de la Liga BetPlay II-2026; en una edición más, del que es considerado como uno de los clásicos tradicionales en Colombia.

Y es que, después del reciente antecedente entre ambos equipos, que fue 3-0 a favor del equipo 'embajador'; ahora los verdes llegan con 'ganas' de revancha, en su estadio y ante su gente.

Estadísticas del duelo entre Nacional vs. Millonarios. Foto: 'Sofascore'.

Publicidad

Como previa al encuentro de este jueves, en Gol Caracol hacemos un repaso de los últimos cinco enfrentamientos entre Millonarios y Nacional, por todas las competencias oficiales.



Millonarios 3-0 Nacional

El pasado 17 de marzo, los 'embajadores' recibieron al cuadro antioqueño en el estadio Nemesio Camacho El Campín, ; en donde dieron cátedra de buen fútbol, ganando por tres goles de diferencia, con tantos de Rodrigo Contreras (15'), Mateo García (61') y Leonardo Castro (83').

Publicidad

Por parte de los paisas; William Tesillo y Jorman Campuzano salieron expulsados del encuentro.

Millonarios 3-0 Nacional; 17 de marzo de 2026. Foto: Colprensa.

Este juego correspondió a la fecha doce de la Liga BetPlay I-2026.

Nacional 1-3 Millonarios

Este siempre será uno de los encuentros más recordados en toda la historia de esta rivalidad, que lleva años escribiendo páginas doradas en el fútbol colombiano.

Publicidad

Por la fase previa de la Copa Sudamericana, verdes y azules se midieron en el Atanasio Girardot, donde Rodrigo Contreras se dio a conocer como una de las principales figuras de Millonarios.

Anotando un gol de mitad de cancha, el argentino lideró el triunfo 1-3 sobre los paisas, que quedaron eliminados en su casa y estadio del certamen continental. Este partido daba cupo directo a fase de grupos.

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentaron en la Copa Sudamericana 2026. Colprensa

Publicidad

Aquel 4 de marzo de 2026, Leonardo Castro y Rodrigo Contreras (por duplicado), anotaron a favor del equipo capitalino; mientras que Nicolás Rodríguez hizo el único tanto de los antioqueños.

Nacional 2-0 Millonarios

El 27 de septiembre de 2025, el equipo 'verdolaga' hizo respetar su casa, venciendo a los 'embajadores' por 2-0, en el duelo correspondiente a la jornada trece de la Liga BetPlay II-2025.

William Tesillo, al minuto 53', y Jorman Campuzano, de penalti a la hora de partido; le dieron el triunfo al conjunto paisa en el Atanasio.

Nacional 2-0 Millonarios; 27 de septiembre de 2025. Foto: Colprensa.

Publicidad

Nacional 0-1 Millonarios

El 16 de junio de 2025, por los cuadrangulares finales del fútbol colombiano; el equipo 'embajador' visitó a los verdes con Radamel Falcao García como figura y protagonista.

Publicidad

En una gran jugada ofensiva del cuadro capitalino; el 'tigre' llegó pisando al área rival, para anotar un buen gol, que significó el 0-1 final para los azules.

Falcao García festejando su gol contra Nacional @MillosFCoficial

Aquel partido correspondió a la quinta jornada del grupo B. Lamentablemente, pese a haber ganado en Medellín, los 'azules', que necesitaban un empate en la última fecha para avanzar a la final; terminaron perdiendo de locales 1-2 contra Santa Fe, que se terminaría proclamando campeón en el Atanasio, tras vencer al 'poderoso'.

Millonarios 0-0 Nacional

Este juego, que se disputó el 5 de junio de 2025; correspondió justamente a la segunda jornada del grupo B, en aquellos cuadrangulares del primer semestre de Liga.

Publicidad

En el estadio Nemesio Camacho El Campín se disputó un partido muy cerrado e igualado, que dejó con una unidad a cada uno de los equipos, en Bogotá.