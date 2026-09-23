Mathieu van der Poel mete miedo para el Mundial de ciclismo 2026; impresionante gesta

A pocos días de la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2026, Mathieu van der Poel logró una gesta monumental, el pasado domingo 20 de septiembre, al ganar la quinta y última etapa de la Vuelta a Luxemburgo, tras una escapada en solitario de... ¡175 kilómetros!.

"Tenía unas piernas increíbles", se congratuló el neerlandés, confirmando su gran forma a pocos días del Mundial de Montreal, donde será uno de los favoritos, junto con Isaac del Toro, Remco Evenepoel, Paul Seixas y Wout van Aert.

"En los últimos días, no tenía las piernas que quería. Venía de España, donde quizá me había entrenado demasiado, pero esta vez me sentía realmente bien", añadió el triple ganador de la París-Roubaix, que ya había ganado la primera etapa en Luxemburgo antes de desaparecer de la general, conquistada por el italiano Davide Piganzoli.

Mathieu van der Poel, ciclista neerlandés del Alpecin-Deceuninck, ganó la etapa 21 del Tour de Francia 2026 AFP

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El domingo, se escapó ya en el segundo kilómetro de la etapa entre Mersch y la ciudad de Luxemburgo para recorrer 175 kilómetros sin compañía.



Preguntado en la llegada por qué se había ido desde el principio, el campeón del mundo de 2023 respondió: "Ni idea, no estaba previsto antes de la salida, pero me encontré solo desde el inicio de la carrera y simplemente rodé a mi ritmo todo el día".