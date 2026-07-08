Quiénes seguirían y quiénes se irían de la Selección Colombia, pensando en proceso al Mundial 2030

El partido en el que la Selección Colombia perdió 4-3 en la definición por penaltis con Suiza, después de un 0-0 contra Suiza en 120 minutos, y tras quedar eliminada del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá son varios los jugadores que estuvieron por última oportunidad defendiendo los colores patrios a nivel internacional, especialmente porque por su edad ya están más cerca del retiro, que de continuar en la actividad profesional. Así no alcanzarían a estar en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030.

En ese listado están hombres con mucha historia e importancia como el arquero David Ospina y el volante James Rodríguez, con 37 y casi 35 años, respectivamente. A estos dos, se suman el guardameta Camilo Vargas, 37 años, y el lateral derecho Santiago Arias, 34 años. Ya con 33 años están Johan Mojica, Jhon Córdoba y el talentoso Juan Fernando Quintero. Incluso, 'Juanfer' en sus declaraciones posterior al duelo con los suizos dejó entrever su adiós del seleccionado colombiano.

James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia. afp.

Aparte del volante antioqueño, ningún otro futbolista ha hablado con los medios, ni se ha expresado en sus redes sociales con respecto al futuro con Colombia e incluso en el mismo ejercicio profesional.

¿Quiénes seguirían en la Selección Colombia?

El proceso para el Mundial 2030 tendrá en la Selección Colombia a Luis Díaz como piedra angular y eje principal, por su experiencia y por su importancia en el fútbol internacional. Al lado del guajiro están llamados a decir presente otras figuras de buen nivel en la vigente Copa del Mundo como el defensor Dávinson Sánchez, su compañero Jhon Janer Lucumí; el lateral Daniel Muñoz, quien marcó dos goles, uno frente a Uzbekistán y el otro contra RD Congo; el volante Jéfferson Lerma y ni qué decir de Gustavo Puerta, quien tras su 'mundialazo' es presente y futuro del balompié de nuestro país, con solamente 22 años y con unas condiciones que impresionaron a propios y extraños. Ahí cerca, tenemos a un Jhon Arias de alto rendimiento y que ya cuenta con experiencia para asumir más y mayores retos, con la confianza total del cuerpo técnico.

Gustavo Puerta, volante de la Selección Colombia. Foto: AFP

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Dentro de los deportistas que contaron con continuidad y oportunidades de parte del profesor Lorenzo, ahí están figuras como Luis Javier Suárez, Richard Ríos, Juan Camilo 'Cucho' Hernández y hasta el cuestionado Jaminton Campaz, quien falló una opción clara de anotar contra Suiza.

Del listado de 26 mundialistas en Estados Unidos, México y Canadá no hay que olvidar que por edad están en el prisma de elegibles Álvaro Montero, Yerry Mina, Wíller Ditta, Déiver Machado, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Kevin Castaño y Carlos Andrés Gómez.

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¿Qué figuras piden pista en la Selección Colombia?

En el seleccionado colombiano y teniendo en cuenta la prelista de 55 jugadores que entregó Néstor Lorenzo, hay jugadores con futuro como los siguientes:

Kevin Mier – 26 años

Juan David Cabal – 25 años

Álvaro Angulo – 28 años

Carlos Cuesta – 27 años

Junior Hernández – 27 años

Nelson Deossa – 26 años

Jordan Barrera – 20 años

Yerson Mosquera - 25 años

Éider Ocampo - 22 años

Johan Romaña - 27 años

Juan Manuel Rengifo – 21 años

Johan Rojas – 23 años

Jhon Solís - 21 años

Yáser Asprilla - 22 años

Johan Carbonero - 26 años

Edwuin Cetré - 28 años

Jhon Jáder Durán- 22 años

Néyser Villarreal – 21 años

Kevin Viveros – 26 años

De estos jugadores, hay un nombre que genera expectativa por conocer si va a estabilizar su carrera y además sus comportamientos personales, como en el caso de Jhon Jáder Durán, quien alcanzó a ilusionar con sus cualidades futbolísticas, pero que se ha venido a menos en las últimas temporadas.