"James Rodríguez, un crack; incrustado en historia de Selección Colombia"; Javier Hernández Bonnet

Una de las noticias del día en nuestro país tuvo que ver con la despedida del legendario James Rodríguez de la Selección Colombia, con la que recientemente jugó en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el cucuteño de 35 años dejó un mensaje cargado de sentimiento y gratitud luego de una trayectoria vestida de amarillo jugando en Eliminatorias, Copas América y tres Copas del Mundo, siendo goleador y recibiendo el Premio Puskas en Brasil 2014.

Después de conocerse su mensaje, también llegaron las repercusiones. Así, Javier Hernández Bonnet, nuestro director general de Gol Caracol, afirmó que "es algo que nos toma por sorpresa porque con la llegada a Atlético Nacional se volvía a alimentar la posibilidad de que se pusiera al nivel futbolístico para seguir apasionadamente con la Selección Colombia, porque sé que es un apasionado. Goleador de una Copa del Mundo, gol Puskas, estamos hablando de un crack, con muchos buenos antecedentes, discutido o no en los últimos días. Antecedentes que nadie se los quita, empotrado en la historia del fútbol colombiano".

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Hernández Bonnet añadió que "les hago una pregunta: ¿se va el más grande en la historia del fútbol colombiano? Si fuera por los resultados se tendría que decir de sí, botín de oro de un Mundial, quinto lugar en un Mundial, premio Puskas de un Mundial, como lo dije antes, un auténtico crack, independiente de sus altibajos, que lo alejaron de la altísima competencia. Tenía talento para jugar una Copa del Mundo, para dar resultados en Eliminatoria sin estar en plenitud de condiciones. La Selección fue su piel, él iba creciendo cada vez que venía, los números hablan por sí solos, tuvo siete asistencias y fue uno de los mejores de las pasadas Eliminatorias Sudamericanas".

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En el mismo espacio, el profesor Javier Castell manifestó que "James se ganó su lugar en la historia de la Selección Colombia con lujo de detalles, por todo lo que hizo, por la influencia. Me parece que es una muestra de madurez la decisión de James, es un gesto de sensatez y profesionalismo. Fue un jugador brillante".



Para complementar con las opiniones, en 'Blog Deportivo' también contactaron a Alexis García, quien comentó que "me dio dolor la despedida de James, sentí algo similiar como cuando se despidió Messi. Hoy siento nostalgia por esa ida de James, ojalá que ahora no se venga la despotricada en contra suya".

Ahora, con la historia cerrada con el seleccionado colombiano, para Rodríguez Rubio lo que viene es arrancar su etapa en Atlético Nacional, con el que acabó de firmar contrato hasta junio 2027 y con el que también tiene grandes objetivos profesionales y personales.

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia. Foto: AFP