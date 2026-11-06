Quién es Daniel Mosquera, novedad en la convocatoria de Selección Colombia contra Chile

La Selección Colombia presentó sus novedades para los partidos amistosos de noviembre contra Chile y uno de los nombres que llamó la atención fue el de Daniel Mosquera. El delantero chocoano recibió la oportunidad de integrar la convocatoria de Néstor Lorenzo, luego de destacarse con sus actuaciones en el fútbol europeo.

Nacido el 20 de octubre de 1999 en Itsmina, Chocó, Mosquera ha construido una carrera que lo ha llevado por diferentes equipos del fútbol sudamericano antes de dar el salto al balompié internacional. Su recorrido comenzó en el fútbol colombiano y venezolano, donde pasó por Barranquilla, Llaneros de Guanare y Universidad Central de Venezuela.

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Posteriormente, llegó al América de Cali, institución en la que continuó sumando experiencia y buscando consolidarse como delantero. Sin embargo, uno de los capítulos más importantes de su carrera lo protagonizó con Atlético Bucaramanga, equipo con el que consiguió el título de la Liga BetPlay en 2024.

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En el conjunto santandereano, Daniel Mosquera fue una de las figuras del equipo y se destacó por su capacidad goleadora, convirtiéndose en un hombre determinante para alcanzar la primera estrella en la historia del club. Sus actuaciones le permitieron llamar la atención y abrirse camino hacia una nueva experiencia en el fútbol internacional.



Actualmente, el atacante juega en Hellas Verona, equipo de la segunda división del fútbol italiano. Allí atraviesa un buen momento frente al arco rival. En la presente temporada, de acuerdo con los registros suministrados, ha disputado 385 minutos en seis partidos y ha conseguido marcar siete goles, cifras que respaldan su llamado al combinado nacional.

Otro detalle particular de la historia del delantero tiene que ver con sus raíces futbolísticas. Daniel Mosquera es sobrino de Elkin Mosquera, exfutbolista colombiano que tuvo un amplio recorrido por diferentes instituciones del país.

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Elkin vistió las camisetas de clubes como Independiente Medellín, Boyacá Chicó, Cúcuta Deportivo, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Fortaleza, entre otros. De esta manera, Daniel también tiene un vínculo familiar con el fútbol profesional colombiano.

Ahora, después de abrirse camino con goles y buenas actuaciones en distintos equipos, el atacante tendrá una oportunidad especial: vestir la camiseta de la Selección Colombia y convencer a Néstor Lorenzo de que puede convertirse en una alternativa para el frente de ataque de la 'Tricolor'.