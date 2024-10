¿Quién sería el reemplazo de Santos Borré en la convocatoria de la Selección Colombia?

La Selección Colombia no podrá contar con sus cartas habituales para la doble jornada de octubre, en las Eliminatorias Sudamericanas . Yerson Mosquera, Carlos Cuesta y Rafael Santos Borré serán los grandes ausentes, debido a lesiones. Justamente, sobre el caso del delantero que milita en las filas del Internacional de Porto Alegre, se conoció una información de última hora, este jueves.

"En algunas horas, se conocerá la convocatoria oficial de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Chile. Eso sí, hay algo que ya está definido y es que Santos Borré no estará en la lista y ya está claro. Definitivamente, su molestia física no da para que el entrenador pueda contar con los servicios del delantero", informó Ricardo Orrego, en el programa 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio'.

Pero no fue lo único. Jhon Córdoba y Jhon Jáder Durán serían los fijos para el director técnico, Néstor Lorenzo, y quien ocuparía el lugar del barranquillero sería Miguel Ángel Borja , de un aceptable presente en River Plate, más allá de que, en sus últimos juegos, no ha podido brillar como quisiera. Cabe aclarar que el atacante de Aston Villa no estará contra Bolivia por acumulación de tarjetas.

Miguel Ángel Borja, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Panamá, en la Copa América 2024 AFP

"Todo pinta para que Miguel Ángel Borja sea el elegido para reemplazar u ocupar su asiento. Eso sí, no es oficial. Ya lo del atacante del cuadro brasileño, informan que no está en condiciones. Su lesión muscular no da para solo un partido, como decía su entrenador", añadió el periodista y jefe de deportes. Y, por último, hizo énfasis en el caso de Durán, quien igual sería llamado.

"De esa manera, frente a Bolivia, en el frente de ataque no tendrá a Rafael Santos Borré, por lesión, ni Jhon Jáder Durán, por acumulación de tarjetas amarillas. Recordemos que esa sanción solo lo saca un partido. Estará en la convocatoria, pero no viajará a Bolivia. Sí estará frente a Chile, en Barranquilla", sentenció Ricardo Orrego, a la espera de que la Federación revele la lista oficial.