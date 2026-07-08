El mensaje de fe de Messi en Argentina; "este equipo no baja los brazos nunca"

"Este equipo no baja los brazos nunca". Tras una remontada increíble contra Egipto, que en el minuto 79 iba ganando por 0-2, Lionel Messi, el capitán de Argentina, ha elogiado a la plantilla 'albiceleste', que de regreso a Kansas City, prepara el encuentro de cuartos de final del próximo sábado contra Suiza.

Messi rompió a llorar cuando el árbitro pitó el final del partido. El capitán argentino, que había fallado un penalti en el primer tiempo, y luego logró el gol del empate - en una remontada que había comenzado con un gol de Cristian Romero y concluyó con otro de Enzo Fernández-, descargó toda la tensión acumulada ante la posibilidad de que fuese su último partido en un Mundial.

Sabe que el equipo se ha propuesto prolongar hasta el límite su estancia en la Copa del Mundo, no solo por conquistar el título mundial, como en Catar, sino también para evitar la salida anticipada del capitán.



Lionel Messi con Argentina AFP

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Así lo expresó Leandro Paredes, al concluir el partido: "No le dijimos mucho, tratamos de abrazarlo para que él sienta que estamos con él hasta el final. También para que el último partido de él no llegue nunca".

Y así lo reconoció Messi, que horas después publicó en Instagram. "Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez...este grupo es increíble. ¡Vamos!"

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El técnico, Lionel Scaloni, al que el llanto impidió incluso seguir con la entrevista televisiva nada más concluir el partido, también ensalzó el carácter de Messi y cómo lo ha contagiado al grupo. Es algo maravilloso, podría haber dicho: ‘Erré el penal, nos vamos, ya está’. (Messi) Lo vuelve a intentar, la pide, se me pone la piel de gallina. No quiero hablar solo de él porque los compañeros lo soportaron de manera increíble, es lo que es este grupo".

Y, luego, en el vestuario, Messi sentado, observó a sus compañeros saltando y cantando 'La cuarta estrella', el oficioso himno albiceleste, que deja clara la motivación del grupo: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón".

La 'albiceleste' regresó por la tarde a Kansas City, donde estableció su cuartel general antes del Mundial y donde jugará contra Suiza el partido de cuartos de final, en el estadio Arrowhead. Este miércoles tendrá entrenamiento regenerativo y este jueves comenzará a preparar el encuentro frente al conjunto de Murat Yakin.

