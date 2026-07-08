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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Mercado de fichajes para la Liga II 2026 del fútbol colombiano; acá las novedades entre los técnicos

Mercado de fichajes para la Liga II 2026 del fútbol colombiano; acá las novedades entre los técnicos

Un total de seis equipos del fútbol colombiano tendrán nuevo técnico para el segundo semestre de 2026. La llegada de Lucas González al banquillo de Nacional, lo más sonado.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 8 de jul, 2026
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Lucas Gonzáles
Lucas González, nuevo director técnico de Atlético Nacional
Fotografía de: Cuenta oficial de X de Atlético Nacional

En medio del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, los veinte equipos del fútbol profesional colombiano se vienen preparando para lo que será su participación en la Liga II, que tiene previsto su arranque el 24 de junio cuando la Dimayor programó la primera jornada. Y en el mercado de fichajes, aparte de la contratación de jugadores, son varios los clubes que cambiaron de entrenador para el segundo semestre del presenta año.

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Entre esos equipos hay grandes que vienen de capa caída como Atlético Nacional, que contrató a Lucas González, un viejo conocido del club antioqueño luego de trabajar en el pasado en divisiones menores y que dejó su cargo en el Deportes Tolima, con el que hizo un buen trabajo. Ahora, el bogotano le deberá devolver los laureles al cuadro 'verdolaga', que cuenta con una nómina importante, con jugadores de experiencia.

Otra de las novedades en los banquillos se presentará con el arribo de Luis Amaranto Perea al Independiente Medellín, cargo que asumirá en los próximos días y después de haber estado con la Selección Colombia en el Mundial 2026, en calidad de asistente técnico de Néstor Lorenzo. El otrora defensor central del DIM viene a ayudar a la institución, en un momento de tensiones y alejamiento de la directiva con un sector de la hinchada.

Luis Amaranto Perea
Luis Amaranto Perea; nuevo director técnico de Independiente Medellín
Fotografía de: AFP

Tolima, de su lado, se fijó en el joven Sebastián Oliveros, de trayectoria en Fortaleza, y al conjunto de los 'amix' llegó Diego Arias, de reciente labor en Nacional.

Sebastián Oliveros
Sebastián Oliveros, nuevo director técnico de Deportes Tolima
Fotografía de: Cuenta oficial de X de Deportes Tolima

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Entre los 'nuevos' adiestradores no faltaron los extranjeros, como quiera de Bucaramanga le entregó el equipo al uruguayo Pablo Peirano, exDT de Santa Fe, y en Águilas Doradas dirigirá el argentino Flabio Robatto, quien estuvo como asistente de Millonarios y fue timonel del desparecido Atlético Huila.

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Los equipos que estrenan técnico para la Liga II

Deportes Tolima: Sebastián Oliveros
Medellín: Luis Amaranto Perea
Águilas Doradas: Flavio Robatto (URU)
Nacional: Lucas González
Fortaleza: Diego Arias
Bucaramanga: Pablo Peirano (URU)

Los técnicos que se mantuvieron

Millonarios: Fabián Bustos (ARG)
Santa Fe: Pablo Repetto (URU)
Internacional de Bogotá: Ricardo Valiño (ARG)
Boyacá Chicó: Jhon J. 'la Flecha' Gómez
Pasto: Jonathan Risueño (ESP)
Deportivo Cali: Rafael Dudamel (VEN)
América: David González
Jaguares: Hubert Bodhert
Alianza: Camilo Ayala
Cúcuta Deportivo: Richard Páez (VEN)
Deportivo Pereira: Arturo Reyes
Once Caldas: Hernán Darío Herrera
Junior: Alfredo Arias
Llaneros: José Luis García

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