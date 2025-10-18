Royner Benítez falló un gol en Colombia vs Francia; mano a mano y la mandó por encima

La Selección Colombia tuvo una opción clara de marcar el segundo gol y ampliar el marcador contra Francia en el partido del tercer puesto del Mundial Sub-20. El que la tuvo fue Royner Benítez.

Al minuto 58, Elyaz Zidane, hijo del legendario Zinedine Zidane, tuvo una mala salida desde la zona defensiva de los galos, y le dejó servida la pelota al '8' del combinado dirigido por César Torres.

Royner Benítez se fue solo y quedó mano a mano dentro del área contra el arquero francés, pero el mediocampista colombiano, a pesar de tener posibilidad de pase para Óscar Perea o Neyser Villarreal, decidió definir y la mandó por encima del travesaño.

El técnico de la Selección Colombia Sub-20 y otros jugadores en cancha no podían creer la opción que falló Benítez para ampliar el marcador y tener más tranquilidad en el cierre del compromiso.