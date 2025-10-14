Síguenos en::
Selección Colombia  / "David Ospina representa mucho en la Selección Colombia; fue mi compañero y es un ejemplo"
Exclusivo

"David Ospina representa mucho en la Selección Colombia; fue mi compañero y es un ejemplo"

Si bien es uno de los habituales convocados a la Selección Colombia, David Ospina volvió a ser titular, en el juego contra México, y las felicitaciones no faltaron.

Por: Sebastián Gómez
Actualizado: 14 de oct, 2025
David Ospina, guardameta de la Selección Colombia, fue titular contra México, en partido preparatorio
AFP

