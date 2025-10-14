"David Ospina representa mucho en la Selección Colombia; fue mi compañero y es un ejemplo"

David Ospina es el fiel reflejo de que la edad es solo un número, ya que cuando se es profesional, una persona íntegra y un ejemplo a seguir, no hay límites para nada. Por eso, a sus 37 años, sigue siendo convocado a la Selección Colombia y hasta se perfila para ser parte de la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Prueba de ello es que volvió a ser titular bajo los tres palos de la ‘tricolor’, después de un largo tiempo. La última vez había sido en diciembre de 2023, en un partido preparatorio frente a México, donde el combinado patrio se impuso por 3-2. Desde entonces, permaneció en el banco de suplentes en Copa América y Eliminatorias, o no fue llamado por alguna lesión.

Sin embargo, la vida tiene revancha y siempre premia a quienes lo dan todo. Fue así como David Ospina regresó al once inicial de la Selección Colombia y ocurrió, casualmente, otra vez contra México. Esto fue el pasado 11 de octubre de 2025, en el triunfo, con goleada incluida, por 4-0 de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Razón por la que los elogios no se hicieron esperar. En charla con Gol Caracol, Vladimir Marín, exjugador que se desempeñó como lateral izquierdo, vistió la camiseta del conjunto ‘cafetero’ y fue compañero del guardameta antioqueño en su paso por Atlético Nacional, dedicó unas emotivas palabras al arquero, con quien tiene una linda amistad.



"Feliz de que David Ospina haya vuelto a la Selección, que haya vestido esa camiseta tan maravillosa de nuestro país, por todo lo que representa, porque lo tuve como compañero, en fin. Cada vez que puedo, lo saludo y lo felicito por la gran carrera que hizo, el ejemplo que da como jugador y como persona. En verdad, demasiado contento por ello", sentenció.

Y es que hasta el propio arquero se mostró feliz, tras el partido contra México. “En lo personal, muy feliz de volver a estar en cancha en un encuentro de la Selección. Agradecido por la oportunidad y tratando de aprovecharla al máximo. Es motivo de orgullo y como queda poco, lo disfruto más”, expresó para los micrófonos de Gol Caracol.