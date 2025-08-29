Convocatoria de la Selección Colombia; acá las sorpresas con Dayro Moreno a la cabeza

El nombre de Dayro Moreno Galindo, figura del Once Caldas y máximo goleador histórico del fútbol de nuestro país, se convirtió este viernes en la gran sorpresa de la convocatoria de la Selección Colombia de mayores, de cara a los partidos contra Bolivia y Venezuela, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

Con un gran momento deportivo y convertido en goleador actual de la Copa Sudamericana con 8 tantos en 11 partidos, el experimentado atacante cumplió con su meta de llegar al seleccionado colombiano, en el que estuvo en categorías juveniles y en la de mayores.

Pero aparte de Moreno, también el entrenador Lorenzo presentó otras novedades en el listado para enfrentar a bolivianos y venezolanos. Así regresó el defensor Yerson Mosquera, del Wolves, quien ya había estado con la camiseta amarilla y sufrió una lesión de rodilla en el mes de septiembre de 2024.

Dayro Moreno, delantero del Once Caldas. Colprensa

En ese mismo sentido, otro viejo conocido del seleccionado colombiano como el volante de primera línea Juan Camilo Portilla, de Talleres de Argentina, también entró en la presente convocatoria.

Por lo demás, los futbolistas llamados y que llegarán a Barranquilla este fin de semana hacer parte del grupo de confianza del profesor Lorenzo y tendrán la misión de lograr la clasificación a la cita orbital.

Juan Camilo Portilla, jugador de Talleres de Córdoba. AFP.

La lista de convocados de la Selección Colombia:

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Dayro Moreno – Once Caldas DAF

⁠Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)

⁠Luis Javier Suárez – Sporting C.P. (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)