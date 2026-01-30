Selección Colombia debuta en el Sudamericano Femenino Sub-20; hora y TV para ver todos sus partidos

El Sudamericano Sub-20 se llevará a cabo en Paraguay del miércoles 4 al sábado 28 de febrero y entregará 4 cupos para la Copa del Mundo de septiembre de 2026 en Polonia.

La Selección Colombia integrará el grupo A junto a Paraguay, Venezuela, Chile y Uruguay, mientras que en el pentagonal B estarán Brasil, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia.

En la fase inicial, se jugará bajo el sistema de todos contra todos. Posteriormente, los 3 primeros de cada zona avanzarán al hexagonal final, del que saldrán los 4 clasificados para el Mundial.

El certamen se escenificará en los estadios Emiliano Ghezzi, de Asunción; Luis Alfonso Giagni, de Villa Elisa; y en el Centro de Alto Rendimiento Femenino (Carfem), de Ypané.



Se trata de la edición 11 de este Sudamericano, en el que Brasil siempre se ha coronado campeón, mientras que Colombia acumula 2 subtítulos y 5 terceros lugares.

Por ello, aparte de buscar el primer puesto de la competencia, el principal objetivo de las ‘cafeteras’ será avanzar por cuarta vez al Mundial de la categoría.



Hora y TV para ver a la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20

Todos los partidos de la escuadra ‘cafetera’ se podrán mirar en directo por televisión mediante las siguientes señales gratuitas: Golcaracol.com, Canal Caracol, Caracol HD2 y la aplicación Ditu.

Calendario y TV para ver a Colombia:

⦁ Chile vs. Colombia

- Fecha: viernes 6 de febrero

- Hora: 4:00 p. m. (de Colombia)

- TV: Golcaracol.com, Canal Caracol, Caracol HD2 y Ditu

⦁ Colombia vs. Venezuela

- Fecha: Domingo 8 de febrero

- Hora: 4:00 p. m. (de Colombia)

- TV: Golcaracol.com, Canal Caracol, Caracol HD2 y Ditu

⦁ Colombia vs. Uruguay

- Fecha: martes 10 de febrero

- Hora: 4:00 p. m.

- TV: Golcaracol.com, Canal Caracol, Caracol HD2 y Ditu

⦁ Paraguay vs. Colombia

- Fecha: jueves 12 de febrero

- Hora: 4:00 p. m.

- TV: Golcaracol.com, Canal Caracol, Caracol HD2 y Ditu

