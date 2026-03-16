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Gol Caracol  / "Es difícil pensar que sin Kylian Mbappé, el mejor jugador del mundo, podemos ser más competitivos"

"Es difícil pensar que sin Kylian Mbappé, el mejor jugador del mundo, podemos ser más competitivos"

Sus goles, asistencias, excelentes presentaciones y distinciones, tanto con Real Madrid como con la Selección Francia, ubican a Kylian Mbappé a ese nivel.

Por: AFP
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Kylian Mbappé, delantero francés, celebra un gol con Real Madrid, junto a Vinícius Júnior
Kylian Mbappé, delantero francés, celebra un gol con Real Madrid, junto a Vinícius Júnior
AFP

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