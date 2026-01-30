¿Cuándo es Benfica vs. Real Madrid en ‘play-offs’ de Champions League? Mourinho, al ruedo

Real Madrid de España y Benfica de Portugal se verán las caras en confrontaciones de ida y vuelta en la segunda fase de Champions League, instancia de ‘play-offs’ que fue sorteada para definir todos los dieciseisavos de final que tendrá la competición.

Lo particular es que se trata de una contienda que ya se vio en el cierre de la ronda anterior, en la que el Benfica se impuso 4-2 de local con un gol en el último minuto –hecho de cabeza por su propio arquero– que le sirvió para meterse a esta instancia.

De hecho, esa derrota sacó al conjunto ‘madridista’ del grupo de los 8 primeros de la tabla de posiciones y lo obligó a disputar los ‘play-offs’, ya que de haberse mantenido arriba en la clasificación, su nombre habría quedado inscrito automáticamente en los octavos de final.

Sin embargo, el sorteo determinó que se repitiera el duelo y que el portugués José Mourinho, entrenador del Benfica, vuelva a ser protagonista de primera plana debido a la conducción de su plantel y al conocimiento que tiene del Real Madrid, club al que dirigió en el pasado y para el que suena para volver.



La serie empezará en Lisboa y se cerrará en suelo madrileño gracias a que los ‘merengues’ terminaron novenos en la general, mientras que los lusos ocuparon la casilla 24, la última que da acceso a esta fase.



¿Cuándo es Benfica vs. Real Madrid en Champions?

El partido de ida será en el Estadio da Luz, de Lisboa (Portugal), mientras que la contienda se escenificará en el Santiago Bernabéu, de Madrid (España).

Publicidad

El primer enfrentamiento será el martes 17 de febrero a las 3:00 de la tarde, hora colombiana, en tanto que el segundo choque se efectuará el martes 24 del mismo mes en el mismo horario.

Los ‘play-offs’ quedaron así:

⦁ Benfica (POR) vs. Real Madrid (ESP)

⦁ Bodo/Glimt (NOR) vs. Inter (ITA)

⦁ B. Dortmund (ALE) vs. Atalanta (ITA)

⦁ Brujas (BEL) vs. Atl. Madrid (ESP)

⦁ Galatasaray (TUR) vs. Juventus (ITA)

⦁ Mónaco vs. PSG (FRA)

⦁ Olympiacos (GRE) vs. B. Leverkusen (ALE)

⦁ Qarabag (AZE) vs. Newcastle (ING)