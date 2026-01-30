Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cuándo es Benfica vs. Real Madrid en ‘play-offs’ de Champions League? Mourinho, al ruedo

¿Cuándo es Benfica vs. Real Madrid en ‘play-offs’ de Champions League? Mourinho, al ruedo

Se trata de la llave más llamativa que arrojó el sorteo, pues se repetirá el duelo de la última fecha, en la que el equipo lusitano pasó por encima del cuadro blanco.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
José Mourinho, DT del Benfica, enfrentará al Real Madrid en 'play-offs' de Champions League.jpg
Nuevo choque de Mourinho contra el Real Madrid.
Foto: Benfica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad