Selección Colombia: día, hora y dónde ver los partidos de las figuras el fin de semana

Néstor Lorenzo dio a conocer la convocatoria de 29 jugadores que estarán en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Bolivia y Chile. Pero mientras que comienza la concentración de la Selección Colombia, los jugadores del equipo nacional tendrán que enfrentar los partidos del fin de semana con sus respectivos clubes.

Luis Díaz, James Rodríguez, Jéfferson Lerma, Daniel Muñoz tendrán su último duelo antes de atender el llamado de Lorenzo. Acá en Gol Caracol le traemos la agenda de los futbolistas colombianos para este fin de semana.

Arqueros

Camilo Vargas

Partido: Guadalajara vs. Atlas

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 8:05 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Camilo Vargas con el Atlas de México. ORLANDO RAMIREZ/Getty Images via AFP.

Álvaro Montero

Partido: Deportivo Cali vs. Millonarios

Día: viernes 4 de octubre.

Hora: 7:40 p.m. (Colombia).

Transmisión: televisión cerrada.

Kevin Mier

Partido: Cruz Azul vs. Necaxa

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Defensas

Daniel Muñoz

Partido: Crystal Palace vs. Liverpool

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 6:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Juan David Cabal

Partido: Juventus vs. Cagliari

Día: domingo 6 de octubre.

Hora: 5:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.

Jhon Lucumí

Partido: Bologna vs. Parma.

Día: domingo 6 de octubre.

Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Johan Mojica

Partido: Espanyol vs. Mallorca

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 7:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: DSports (610-619), DGO.

Johan Mojica en Valladolid vs. Mallorca. Fran Santiago/Getty Images

Cristian Borja

Partido: León vs. América

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 10:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Yerry Mina

Partido: Juventus vs. Cagliari

Día: domingo 6 de octubre.

Hora: 5:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.

Santiago Arias

Partido: Bahía vs. Flamengo

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 5:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Dávinson Sánchez

Partido: Galatasaray S.K. vs. Alanyaspor

Día: domingo 6 de octubre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Dávinson Sánchez con el Galatasaray. MICHAELA REHLE/AFP.

Willer Ditta

Partido: Cruz Azul vs. Necaxa

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Mediocampistas

Kevin Castaño

Partido: Krasnodar vs. FK Jimki

Día: domingo 6 de octubre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jefferson Lerma

Partido: Crystal Palace vs. Liverpool

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 6:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Jhon Arias

Partido: Fluminense vs. Curzeiro

Día: jueves 3 de octubre.

Jhon Arias anotó el único gol del partido, y le dio la victoria al ‘flu’.

Juan Fernando Quintero

Partido: Vélez vs. Racing

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 1:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium.

James Rodríguez

Partido: Valladolid vs. Rayo Vallecano

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 11:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: DSports (610-619), DGO.

James Rodríguez durante partido del Rayo Vallecano en España. Getty Images

Richard Ríos

Partido: Bragantino vs. Palmeiras

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 2:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Globo+.

Yaser Asprilla

Partido: Girona vs. Athletic Club

Día: domingo 6 de octubre.

Hora: 7:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN 3, Disney+ Estándar.

Juan Camilo Portilla

Partido: Talleres de Córdoba vs. Belgrano

Día: domingo 6 de octubre.

Hora: 2:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play.

Jorge Carrascal

Partido: F.C. Dinamo Moscú. vs. CSKA Moscú

Día: domingo 6 de octubre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: No se transmitirá en Colombia.

Mateus Uribe

Último Partido: Al-Sadd S.C vs. Esteghlal

Día: lunes 30 de septiembre.

Próximo partido: Al-Sadd S.C vs. Al-Shahaniya.

Día: viernes 18 de octubre.

Transmisión: Vix Premium.

⁠Nelson Deossa

Partido: Tijuana vs. C.F. Pachuca

Día: viernes 4 de octubre.

Hora: 10:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Vix Premium.

Delanteros

Jhon Córdoba

Partido: Krasnodar vs. FK Jimki

Día: domingo 6 de octubre.

Hora: 11:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: no será televisado para Colombia.

Jhon Jader Durán

Partido: Aston Villa vs. Manchester United

Día: domingo 6 de octubre.

Hora: 8:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar.

Jhon Durán con el Aston Villa - Foto: Franco Arland/Getty Images

Luis Díaz

Partido: Crystal Palace vs. Liverpool

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 6:30 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Luis Sinisterra

Partido: Leicester City vs. Bournemouth

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 9:00 a.m. (Colombia).

Transmisión: Disney+ Premium.

Juan Camilo Hernández

Partido: Columbus Crew vs. Philadelphia

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 6:30 p.m. (Colombia).

Transmisión: MLS Season Pass (Apple TV).

Roger Martínez

Partido: Vélez vs. Racing

Día: sábado 5 de octubre.

Hora: 1:00 p.m. (Colombia).

Transmisión: Fanatiz, AFA Play, Disney+ Premium.