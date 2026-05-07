Selección Colombia femenina: hora y dónde ver POR TV y ONLINE la definición de la Liga de Naciones

El calendario para la octava y novena jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol está definido, y la Selección Colombia femenina se alista para afrontarlo de la mejor manera, debido a que el objetivo es claro; certificar su lugar en el Mundial 2027 a realizarse en Brasil. Estos partidos los podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Así las cosas, el cronograma del certamen precisa que las dirigidas por Ángelo Marsiglia medirán fuerzas frente a Uruguay, en la ciudad de Cali, y luego viajarán hasta tierras 'guaraníes' para rivalizar contra Paraguay.

Los compromisos frente a las 'celestes' y las 'albirrojas' significan el cierre de la agenda de cara a la cita orbital del año entrante. Recordemos que es la primera vez que la Conmebol cuenta con una clasificatoria en la rama femenina para una Copa del Mundo, ya que las escuadras sudamericanas obtenían su cupo de acuerdo a su rendimiento en la Copa América.

Selección Colombia Liga de Naciones femenina - Foto: Colprensa

¿Cómo le ha ido a la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol?

El combinado 'cafetero' se ubica en la segunda posición de la tabla general con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates luego de seis jornadas disputadas; manteniéndose invictas. Esa buena labor esperan reafirmarla en los duelos contra Uruguay y Paraguay.



Para el Mundial 2027 en Brasil, la 'canarinha' ya tiene su cupo ganado por ser las anfitrionas y los otros cupos se definen de la siguiente manera: las dos primeras selecciones acceden de forma directa, y las que ocupen la tercera y cuarta casilla irán a un repechaje internacional.



Los partidos de la Selección Colombia en la fecha 8 y 9 de la Liga de Naciones femenina de la Conmebol:

Colombia vs. Uruguay



Día: viernes 5 de junio.

Jornada: octava fecha de la Liga de Naciones femenina.

Hora: 6:00 de la tarde (hora de nuestro país).

Estadio: Pascual Guerrero (Cali).

TV: Gol Caracol, Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Paraguay vs. Colombia



Día: martes 9 de junio.

Jornada: novena fecha de la Liga de Naciones femenina.

Hora: 6:00 de la tarde (hora de nuestro país).

Estadio: Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay)

TV: Gol Caracol, Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

El calendario y resultados de la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones:

24 de octubre 2025: Colombia 4-1 Perú

28 de octubre 2025: Ecuador 1-2 Colombia

28 de noviembre 2025: Bolivia 1-1 Colombia

10 de abril 2026: Colombia 2-1 Venezuela

14 de abril 2026: Colombia 2-0 Chile

18 de abril 2026: Argentina 0-0 Colombia

5 de junio 2026: Colombia vs. Uruguay

9 de junio 2026: Paraguay vs. Colombia