Selección Colombia femenina: hora y dónde ver POR TV y ONLINE la definición de la Liga de Naciones

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El calendario para la octava y novena jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol está definido, y la Selección Colombia femenina se alista para afrontarlo de la mejor manera, debido a que el objetivo es claro; certificar su lugar en el Mundial 2027 a realizarse en Brasil. Estos partidos los podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Así las cosas, el cronograma del certamen precisa que las dirigidas por Ángelo Marsiglia medirán fuerzas frente a Uruguay, en la ciudad de Cali, y luego viajarán hasta tierras 'guaraníes' para rivalizar contra Paraguay.
Los compromisos frente a las 'celestes' y las 'albirrojas' significan el cierre de la agenda de cara a la cita orbital del año entrante. Recordemos que es la primera vez que la Conmebol cuenta con una clasificatoria en la rama femenina para una Copa del Mundo, ya que las escuadras sudamericanas obtenían su cupo de acuerdo a su rendimiento en la Copa América.
El combinado 'cafetero' se ubica en la segunda posición de la tabla general con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates luego de seis jornadas disputadas; manteniéndose invictas. Esa buena labor esperan reafirmarla en los duelos contra Uruguay y Paraguay.
Para el Mundial 2027 en Brasil, la 'canarinha' ya tiene su cupo ganado por ser las anfitrionas y los otros cupos se definen de la siguiente manera: las dos primeras selecciones acceden de forma directa, y las que ocupen la tercera y cuarta casilla irán a un repechaje internacional.
Colombia vs. Uruguay
Paraguay vs. Colombia
24 de octubre 2025: Colombia 4-1 Perú
28 de octubre 2025: Ecuador 1-2 Colombia
28 de noviembre 2025: Bolivia 1-1 Colombia
10 de abril 2026: Colombia 2-1 Venezuela
14 de abril 2026: Colombia 2-0 Chile
18 de abril 2026: Argentina 0-0 Colombia
5 de junio 2026: Colombia vs. Uruguay
9 de junio 2026: Paraguay vs. Colombia
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