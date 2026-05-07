Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
REAL MADRID
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Donald Trump: "Siendo honesto, no pagaría los caros boletos para el Mundial 2026"

Donald Trump: "Siendo honesto, no pagaría los caros boletos para el Mundial 2026"

Una de las principales críticas de los aficionados ha girado en torno a los altos precios de las entradas para los partidos del Mundial 2026 y el presidente de Estados Unidos se pronunció.

Por: EFE
Actualizado: 7 de may, 2026
Comparta en:
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habló de los precios de la boletería para los partidos del Mundial 2026
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habló de los precios de la boletería para los partidos del Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad