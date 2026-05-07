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Gol Caracol  / ¿Qué sanción podrían tener Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, tras pelea en Real Madrid?

¿Qué sanción podrían tener Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, tras pelea en Real Madrid?

El francés y el uruguayo tuvieron una fuerte pelea este jueves, misma que llevó a Federico Valverde al hospital. ¡Hay tensión en el camerino del Real Madrid antes del duelo contra Barcelona!

Por: AFP
Actualizado: 7 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Aurélien Tchouameni y Federación Valverde tuvieron una fuerte pelea en el Real Madrid.
Aurélien Tchouameni y Federación Valverde tuvieron una fuerte pelea en el Real Madrid.
Foto: Getty Imágenes

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