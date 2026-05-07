¿Qué sanción podrían tener Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, tras pelea en Real Madrid?

El mediocampista uruguayo Federico Valverde fue conducido al hospital después de una violenta pelea con su compañero francés Aurélien Tchouaméni , tras el entrenamiento del Real Madrid de este jueves, publicaron varios medios españoles.

El internacional 'charrúa' fue acompañado por el entrenador Álvaro Arbeloa hasta el centro hospitalario, situado en las cercanías de las instalaciones del club en Valdebebas, y necesitó puntos de sutura para contener una herida sangrante en el rostro, según las mismas fuentes.

Los dos futbolistas ya habían protagonizado un incidente acalorado el miércoles en el entrenamiento, llegando a encararse sin llegar a agredirse, pero la tensión se trasladó a este jueves, donde estalló después del entrenamiento.

Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid. Foto: Getty Imágenes

Según el diario deportivo 'Marca', que desveló lo ocurrido, la brecha de Valverde fue resultado del incidente, pero se dio "de manera involuntaria" y "no propiciada por un golpe de Tchouameni" de manera directa.



Ni el Real Madrid ni los agentes de los jugadores quisieron comentar lo ocurrido ante el requerimiento de la 'AFP'.

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El relato de la jornada en la prensa española apunta a que Valverde se negó a estrechar la mano a Tchouaméni antes del entrenamiento, después de lo ocurrido el miércoles, y durante la sesión hubo entradas violentas.



¿Qué sanción podrían tener Aurélien Tchouameni y Federico Valverde, tras pelea en Real Madrid?

Según el Código Ético del Real Madrid, que está publicado en su página web, un caso como el uruguayo y el francés es motivo de sanción.

"El incumplimiento del Código puede dar lugar a sanciones laborales, sin perjuicio de las administrativas o penales que, en su caso, puedan también resultar de ello", estipula el artículo 11.1. Además, en el artículo 11.2. se añade que "en el caso de los deportistas del Club, se aplicará lo dispuesto en la legislación laboral vigente y en los reglamentos internos pactados con los propios deportistas".

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Esta pelea llega en un momento difícil para el Real Madrid, que está a punto de consumar una segunda temporada seguida sin títulos importantes.

Eliminado de la Copa del Rey por el Albacete (2ª división) y de la Champions League por el Bayern Munich en cuartos de final, al Real Madrid solo le quedan unas mínimas opciones de ganar la Liga española.

Allí el Real Madrid es segundo pero a 11 puntos del líder Barcelona, cuando quedan apenas cuatro fechas para el término del campeonato.

El Barcelona puede conquistar matemáticamente el título español si puntúa el domingo en el Clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou.