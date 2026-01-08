Richard Ríos y Benfica recibieron alentadora noticia, en medio del mal presente que viven

El centrocampista argentino del Benfica, Enzo Barrenechea, no tendrá que operarse de su lesión en el hombro y, con un "tratamiento conservador", podría volver aún en enero, reveló el técnico de los lisboetas, José Mourinho.

"Se ha decidido un tratamiento conservador, no quirúrgico. Si hubiera tratamiento quirúrgico, la temporada (de Enzo) habría terminado", dijo Mourinho en rueda de prensa.

"Teniendo en cuenta que lo necesitamos y la evaluación que él y el departamento médico han hecho, hay buenas posibilidades de que se recupere de forma no quirúrgica", añadió.

José Mourinho también señaló que espera contar con Barrenechea ya en el clásico contra el Oporto por la Copa de Portugal, el próximo día 14, o en la próxima jornada liguera contra el Rio Ave, el 17.



El cordobés de 24 años, que está cedido en el Benfica por el Aston Villa del técnico español Unai Emery, está de baja tras sufrir una subluxación traumática en el hombro izquierdo durante un entrenamiento el pasado día 2.

Enzo, exjugador del Valencia, se ha convertido en un fijo en el once de Mourinho y ha disputado 29 de los 32 partidos del club lisboeta esta campaña.