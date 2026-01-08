El error de Yerry Mina que terminó en gol de Cremonese vs. Cagliari por la Serie A

El Cagliari, que tiene en sus filas a Yerry Mina, disputó este jueves un nuevo compromiso en la Serie A visitando el campo de juego del Cremonese, escuadra que supo aprovechar los errores de los isleños para irse arriba en el marcador.

Precisamente, uno de esos fallos en la zona posterior lo cometió el central colombiano, quien al intentar controlar un balón al borde del área, lo hizo muy mal y le dejó la esférica servida a un adversario que luego dejó en el camino al arquero del Cagliari y le asistió a Dennis Johnsen, que decretó el 1-0 en el tablero para los dueños de casa en apenas cuatro minutos del partido.

Vea acá la jugada de Yerry Mina en Cremonese vs. Cagliari por la Serie A:

Dennis Johnsen puts the ball inside the net. Cremonese 1-0 Cagliaripic.twitter.com/tBrwKG0nC9 — goalpostX (@GoalpostX) January 8, 2026