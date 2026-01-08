Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El error de Yerry Mina que terminó en gol de Cremonese vs. Cagliari por la Serie A

El error de Yerry Mina que terminó en gol de Cremonese vs. Cagliari por la Serie A

Yerry Mina intentó controlar el balón cerca al borde del área; sin embargo, no lo hizo del todo bien y dejó muy mal parado a su equipo en el fondo. ¡Acá la jugada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ene, 2026
Comparta en:
Yerry Mina, defensa central colombiano del Cagliari.
Yerry Mina, defensa central colombiano del Cagliari.
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad