Néstor Lorenzo y su plan para ultimar detalles en Selección Colombia para el Mundial 2026

Cada vez falta menos para que se abra el telón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, cada detalle cuenta y así lo entienden en la Selección Colombia. Y es que, a través de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer el plan que tienen Néstor Lorenzo y compañía para analizar el caso de cada uno de los futbolistas.

"El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores realiza una gira técnica internacional de cara a la Copa Mundial 2026", se titula la publicación que emitieron tanto en las redes sociales como en la página web oficial. Allí, revelaron detalles de cuál es la finalidad de este proyecto y cuál será el orden de países que seguirán para no dejar ningún vacío.

"Como parte fundamental de la preparación para el Mundial, los miembros del cuerpo técnico de Selección Colombia se encuentran realizando una gira técnica internacional. En el marco de esta planificación, el grupo de trabajo liderado por el técnico, Néstor Lorenzo, se encuentra en Argentina y Brasil, y continuará por Estados Unidos y cerrará con Europa", añadieron.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, en un partido preparatorio de cara al Mundial 2026 AFP

"Estas jornadas de acompañamiento tienen como propósito central evaluar el presente y delinear pasos a seguir en el futuro cercano de los futbolistas, además de visitar a los diversos jugadores", sentenciaron en la FCF. Y es que la información fue complementada por el periodista, Julián Capera, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', de este jueves 23 de abril.



"El profesor, Néstor Lorenzo, se encuentra en Argentina, en una serie de charlas con sus jugadores. La conversación con James Rodríguez no es la primera, pero sí hay un grado de alarma por su continuidad en Minnesota United, ya que no ha tenido el rodaje que se esperaba. Ya en los próximos días va a estar con él y con el entrenador de su club estadounidense", dijo.