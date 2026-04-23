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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo y su plan para ultimar detalles en Selección Colombia para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo y su plan para ultimar detalles en Selección Colombia para el Mundial 2026

A través de un comunicado emitido por la Federación Colombia de Fútbol, se conoció qué hará el cuerpo técnico de la Selección Colombia, en cabeza de Néstor Lorenzo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, dando indicaciones a James Rodríguez
Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, dando indicaciones a James Rodríguez
Getty Images

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