Tour de los Alpes 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 5 con Egan Bernal

Como es tradición, la etapa final del Tour de los Alpes es compacta —128,6 kilómetros desde Trento hasta Bozen/Bolzano—, pero tiene suficiente dificultad como para dar un vuelco a la clasificación general. Tras solo cinco kilómetros, la carretera asciende hacia Palù di Giovo, donde se celebra un sprint intermedio, antes de descender de nuevo al valle y volver a subir por la Weinstraße/Strada del Vino. En Kaltern/Caldaro, el perfil cambia de nuevo con la subida a Kalterer Hohe/Alta di Caldaro, un puerto de segunda categoría (4,4 km al 6,6 %).

A continuación, hay un descenso rápido por una carretera ancha, seguido de un tramo llano hasta el primer paso por la línea de meta de Bozen/Bolzano, cuando aún quedan 50 kilómetros por recorrer. Al salir de la ciudad, los ciclistas se dirigen hacia Jenesien/San Genesio, pero, tras los primeros 3,5 kilómetros de subida, giran a la izquierda hacia un circuito de 19 kilómetros que deben completar dos veces, con el puerto de primera categoría de Nobls/Montoppio (9,2 km al 6,2 %). Una vez coronada la cima, tres kilómetros sinuosos y ondulados conducen al sprint intermedio final con bonificaciones de tiempo en el segundo paso por Oberglaning/Cologna di Sopra, antes de un último descenso muy rápido hasta la meta en Bozen/Bolzano, donde se coronará al ganador del Tour de los Alpes 2026.

Perfil y altimetría de la etapa 5 del Tour de los Alpes 2026

Perfil y altimetría de la etapa 5 del Tour de los Alpes 2026. Procycling Stats.

Favoritos a ganar el Tour de los Alpes 2026



Ben O'Connor – Team Jayco AlUla Thomas Pidcock – Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team Thymen Arensman – INEOS Grenadiers Michael Storer – Tudor Pro Cycling Team Giulio Pellizzari – Red Bull - BORA - hansgrohe Derek Gee – Lidl - Trek Egan Bernal – INEOS Grenadiers Aleksandr Vlasov – Red Bull - BORA - hansgrohe Paul Double – Team Jayco AlUla Mathys Rondel – Tudor Pro Cycling Team

Hora y dónde ver la etapa 5 del Tour de los Alpes 2026



Fecha: viernes 24 de abril.

Hora: 5:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Eurosports - HBO Max.