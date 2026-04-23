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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tour de los Alpes 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 5 con Egan Bernal

Tour de los Alpes 2026, EN VIVO: hora y dónde por TV la etapa 5 con Egan Bernal

Este viernes 24 de abril, el Tour de los Alpes 2026 tendrá en su quinta y última jornada un recorrido de 128 kilómetros que comienza en Trento y termina en Bozen.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Getty Images.

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