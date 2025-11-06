Selección Colombia Sub-17 vs. El Salvador; hora y dónde ver EN VIVO duelo por Copa del Mundo

Este viernes 7 de noviembre, la Selección Colombia enfrentará a El Salvador, en el duelo correspondiente a la segunda jornada del Mundial Sub-17, que actualmente se está realizando en Catar.

Cabe destacar que el cuadro 'cafetero' viene de igualar por 1-1 frente a Alemania en el debut; resultado que lo deja parcialmente segundo del grupo G, solo por debajo de Corea del Norte.

¿A qué hora y por dónde ver el duelo entre Colombia y El Salvador, por el Mundial Sub-17?

El equipo 'tricolor' saldrá nuevamente a la acción este viernes, enfrentan con los centroamericanos, a las 7:30 a.m. (hora colombiana). Este compromiso tendrá la transmisión de Ditu, Gol Caracol y www.golcaracol.com, la marca oficial de la Selección Colombia desde tiempos inmemorables.

Selección Colombia Sub-17 formada, previo a duelo en el Mundial 2025. Foto: Getty Images.

Es importante recalcar que, de ganar este encuentro, el combinado colombiano casi que aseguraría su presencia en las finales del certamen mundialista, a falta del partido contra Corea del Norte, que compete a la tercera y última jornada del grupo G.

¿Cómo vienen ambos equipos para este encuentro?

Según los pronósticos, el conjunto ‘cafetero’ no debería sufrir mucho con El Salvador, que viene de caer goleado por 5-0 frente a Corea del Norte. Además, por lo mostrado en el debut frente a Alemania, la sensación futbolística que dejó el equipo colombiano fue muy buena; tanto, que pudo llegar a derrotar a los alemanes.

Sin embargo, dentro de esos aspectos importantes que la Selección Colombia Sub-17 necesita pulir para no sufrir contra los centroamericanos este viernes, destaca el tema de la efectividad, pues, aunque crea varias opciones importantes de gol, la última pegada no es fina y el equipo erra frente al arco rival-

Sumado a eso y como dato estadístico comprobado, es que la ‘tricolor’ sufre mucho iniciando cada tiempo; la falta de concentración le costó a los ‘cafeteros’ frente a Alemania, recibiendo un gol a los solo quince segundos de partido y salvándose de la segunda anotación en el solo ‘amanecer’ del complemento, con un remate en el palo por parte de los alemanes.

