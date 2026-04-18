Selección Colombia vs Argentina EN VIVO; hora y dónde ver por TV la final del Sudamericano Sub-17

La Selección Colombia tiene una cita con la historia este domingo 19 de abril cuando se enfrente a Argentina en la final del Sudamericano Sub-17 2026, buscando conseguir el segundo título de la 'tricolor' en esta categoría.

El combinado patrio dirigido por Fredy Hurtado viene de menos a más en el certamen internacional de Conmebol que se disputa en Paraguay, y en el que ya consiguió el cupo al Mundial de Qatar que será este mismo año, pero ahora sueña con llevar al equipo a lo más alto de nuestro continente.



Colombia vs Argentina EN VIVO, hora y TV de la final del Sudamericano Sub-17

Fecha: domingo 19 de abril de 2026

Hora: 5:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Cancha Conmebol (Luque, Paraguay)

Árbitro: David Ojeda (Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Así las cosas, todo está listo para la final del Sudamericano Sub-17 entre la Selección Colombia y Argentina, este domingo, entre dos equipos que mostraron un alto nivel en el torneo internacional y ahora quieren traducirlo con un título para su palmarés.

Selección Colombia en Sudamericano Sub-17 2026 - Foto: FCF

Para este partido definitivo usted podrá disfrutarlo con el sello de Gol Caracol EN VIVO, con los comentarios de nuestro director general, Javier Hernández Bonnet, la narración de Carlos Alberto Morales 'La Voz del Gol en Colombia' y los datos de la periodista Marcela Monsalve.



Así llegó la Selección Colombia a la final del Sudamericano Sub-17

Cabe recordar que la Selección Colombia llegó a la final del Sudamericano Sub-17, luego de pasar el grupo A con 7 puntos, en el segundo puesto, solo superada por Ecuador. La 'tricolor' comenzó con un empate 0-0 con los ecuatorianos, luego le ganaron 1-0 a Chile, perdieron 2-0 con Uruguay y cerraron su clasificación a semifinales y al Mundial de la categoría, tras derrotar 2-0 a la anfitriona Paraguay.



Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 en un festejo en el Sudamericano. X de @FCFSeleccionCol

Publicidad

Ya en 'semis' el equipo de Fredy Hurtado dio la sorpresa contra la favorita Brasil, derrotando 3-0 con goles de Andrés Mosquera y un doblete de José Escorcia.



Así llegó Argentina a la final del Sudamericano Sub-17

La albiceleste también finalizó segunda en el grupo B del certamen internacional, con 7 puntos, a cinco unidades del líder que fue Brasil. Fueron victorias 4-1 sobre Perú, 3-2 contra Venezuela, un empate 1-1 con Bolivia y una derrota 3-0 con Brasil. En semifinales derrotaron 3-1 a Ecuador y con eso llegaron a la disputa del título frente a la Selección Colombia.



Palmarés del Sudamericano Sub-17

El más ganador de este torneo Conmebol es Brasil, que tiene 14 títulos, seguidos por Argentina con 4, y ya más atrás solo otras dos selecciones la han conseguido: Colombia y Bolivia, ambas con un trofeo.

La Selección Colombia la obtuvo en el año 1993 en el certamen internacional que se disputó en nuestro país, venciendo en la final a Chile. Además, la 'tricolor' ha sido subcampeona en 2007 y 2025, ambas cayendo a manos de la 'canarinha'.