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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "El día del título de Colombia en el Sudamericano Sub-17 fue una locura en la casa de Ciciliano"

"El día del título de Colombia en el Sudamericano Sub-17 fue una locura en la casa de Ciciliano"

Justo cuando se viene la final Colombia vs. Argentina del Sudamericano Sub-17 2026, en Gol Caracol recordamos a Ricardo Ciciliano como figura del título de 1993.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Ricardo Ciciliano
Ricardo Ciciliano - Fotos:
Archivo particular

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