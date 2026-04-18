"El día del título de Colombia en el Sudamericano Sub-17 fue una locura en la casa de Ciciliano"

Una de las gestas históricas de la Selección Colombia en torneos Conmebol se dio cuando en el Sudamericano Sub-17 de 1993 se coronó el título de la categoría, con Germán 'Basílico' González como entrenador y con jugadores que fueron figuras como el caso de Ricardo Manuel Ciciliano y Jorge Bolaño, quienes al final fueron los de mayor trascendencia en sus carreras deportivas.

Y ahora, cuando se avecina una final en el propio evento en la edición 2026, en Gol Caracol contactamos al padre de Ciciliano, quien falleció en el año 2020 en medio de la pandemia del coronavirus, para traer evocaciones de tan significativo momento.

"Bueno, para nosotros fue de gran alegría que él portara el número 10 de Colombia y confiamos mucho en él cuando jugó a la selección esa Sub-17. Estuvimos siempre pendientes y en mi casa apoyamos todos los partidos. Y bueno, cuando ganó el título mejor dicho eso fue la locura en mi casa, con la familia, los vecinos, la gente que nos conocía que estuvo ahí viendo ese gran logro", explicó Ciciliano Anichiarico inicialmente.

Ricardo Ciciliano Archivo particular

Don Ricardo, quien extraña a su 'Cici' del corazón, también buscó en su cara los álbumes familiares en los que reposan las imágenes de recortes de los diarios que registraron dicha noticia con grandes titulares y en espacios relevantes de sus ediciones.



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"Nos sentimos orgullosos, él es y será por siempre todo para nosotros. La familia, los hermanos y todo el mundo estaba contento con él, con lo sucedido, por sus presentaciones positivas y nos sentimos bien porque estuviera triunfando con Colombia", afirmó el progenitor del exjugador de Millonarios, Cali, Junior, Tolima y Pereira.

Por ser de categorías prejuveniles, en ese entonces no quedaron más allá que las satisfacciones personales y los recuerdos, que 33 años después vuelven a estar vivos. "Premios así especiales no se dieron, a ellos les dieron sus viáticos, lo de su transporte y cosas así. Plata en efectivo no se dio, pero pues te digo que fuimos felices y además que ahí se abrió una carrera para mi hijo", relató.

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El padre de Ricardo Manuel no desaprovechó la posibilidad para dejarle un mensaje a los jovencitos colombianos, que este domingo estarán cara a cara con Argentina.

"Vemos todo lo de los muchachos de la Selección Colombia Sub-17 actual como un ejemplo de superación, de lucha. Ahora esperamos que imiten esa garra que tenía Ricardo y los muchachos de esa época, que salieron campeones. Ánimo para nuestra Selección, ojalá que salgan campeones y sigan el ejemplo de Ricardo", finalizó el señor Ciciliano, quien mostró gratitud por acordarse de su hijo, al que seguirá añorando pese al paso del tiempo.

Ricardo Ciciliano - Foto: Archivo particular