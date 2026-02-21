Conmovedora foto de Jhon Viáfara, luego de salir de la cárcel en Estados Unidos

En el fútbol como en la vida hay revancha y justamente por eso está pasando el exjugador colombiano Jhon Viáfara, quien regresó a Colombia y recuperó su libertad luego de pagar una condena en Estados Unidos por pertenecer a un red de narcotráfico. El otrora volante se dejó ver muy feliz en sus redes sociales por esta noticia, sin embargo, en las últimas horas reveló una conmovedora foto.

Viáfara apareció en su cuenta oficial de 'Instagram' y compartió una postal junto a su hijo, dando cuenta que está de nuevo con su familia, con miras a retomar su vida a los 47 años de edad.

"Reencuentro con mi hijo, Gracias Dios por todo y gracias amigos por su apoyo Dios los bendiga", fueron las emotivas palabras del campeón de Copa Libertadores con Once Caldas en el 2004.

Viáfara fue capturado en el 2019 en Cali y posteriormente extraditado en el 2020 a los Estados Unidos. El exfutbolista fue señalado de pertenecer al Clan del Golfo y liderar la ruta del pacífico hacia México.



Jhon Viáfara, mucho recorrido y experiencia en el FPC

A nivel de equipos, disputó 341 partidos, en los que marcó 31 goles y aportó 16 asistencias, acumulando 26.117 minutos en cancha. Su etapa más productiva en cuanto a presencias fue con Southampton FC, donde jugó 83 encuentros y anotó 7 tantos. En el fútbol colombiano también dejó huella: con Internacional de Bogotá sumó 57 partidos y 9 goles; con Deportivo Cali, 56 juegos y 2 anotaciones; mientras que en Once Caldas registró 42 apariciones y 4 goles.

En la Selección Colombia participó en 42 compromisos, con presencia en amistosos (21), Clasificación al Mundial (12) y Copa América (9), para un total de 2.683 minutos. En ese periodo marcó un gol y dio dos asistencias.

En cuanto a títulos, su palmarés incluye la Primera B con Deportivo Pasto (1998), la Primera División con América de Cali (2000), los Torneos Apertura con Once Caldas (2003 y 2009) y la Superliga de Colombia con Deportivo Cali (2014). A nivel internacional sobresale la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas, el logro más importante de su carrera.