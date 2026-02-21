Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona vs. Levante, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de España

Barcelona vs. Levante, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de la Liga de España

Este domingo, en el estadio Camp Nou, Barcelona recibirá al Levante por la fecha 25 del fútbol español. ¡No se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 21 de feb, 2026
Comparta en:
Barcelona le ganó al Mallorca en la Liga de España.
Barcelona le ganó al Mallorca en la Liga de España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad