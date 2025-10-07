¡Atención Colombia! España venció 1-0 a Ucrania y está en cuartos de final del Mundial Sub-20

La Selección de España se clasificó este martes para los cuartos de final del Mundial Sub-20 que transcurre en Chile al derrotar por 0-1 a la de Ucrania en Valparaíso con un gol de Pablo García a los 24 minutos.

En la fase de los ocho mejores, la 'roja' se enfrentará en el estadio Fiscal de Talca, unos 300 kilómetros al sur de Santiago, con el ganador del choque entre Colombia y Sudáfrica.

España dominó toda la primera mitad, tuvo la pelota, marcó el ritmo del partido, hizo correr a los ucranianos, presionó alto y recuperó rápido y sentenció con el único remate a la portería.

Generó peligro en las bandas, en especial por la derecha, primero con el Pablo García y después con Jan Virgili, pero cuando llegaba al borde del área, esas virtudes no tenían guinda.



El primer aviso llegó en el minuto 12 desde las botas de Thiago Pitarch, pero la incursión por la banda y el pase al centro del área chica del jugador del Real Madrid no halló rematador.

Acción de juego entre la Selección de España y Ucrania en el Mundial Sub-20. AFP

Publicidad

Apenas cinco minutos después, Virgile encontró una autopista en la banda que defendía Katrych, pero su centro templado fue desaprovechado por García.

El gol llegó en el minuto 24 en una jugada que tuvo inicio y final en Pablo García. El extremo del Real Betis Sacó para Virgili, este prolongó a la posición de Rodrigo Mendoza y el habilidoso centrocampista del Elche filtró un pase al área para que García rematara sin oposición a la portería de Vladislav Krapytsov.

Publicidad

De ahí al final España siguió controlando el partido pero sin profundidad frente a una Ucrania que echó mucho de menos al sancionado Hennadi Synchuk.

En el segundo tiempo Ucrania arriesgó más, pero no acertó.

España tuvo la oportunidad de ampliar su ventaja con un taconazo en el área que no pudieron aprovechar ni Rayanne ni Bravo, y que el propio extremo del Betis mandó a la grada tras recoger el rebote.

España se desfiguró, perdió el control de la pelota, ya no recuperaba tan pronto, y Ucrania comenzó a crecer gracias a Pyshchur, que puso muy nerviosa a la defensa española luchando casi en soledad.

Publicidad

Sin embargo, ni la entrada del hijo de Shevchenko, muy lejos de las prestaciones de su padre, sirvió para que Ucrania creara verdadero peligro en la meta de Fran García, que apenas tuvo que hacer una sola parada, ya cuando expiraba el partido.



- Ficha técnica:

0.- Ucrania: Vladyslav Krapyvtsov; Oleksly Gusiev, Vitalii Katrych, Vladyslav Kysil, Maksym Melnychenko; Artur Shakh (Kristian Shevchenko, m.64), Danil Vashchenko (Bohdan Budko, m.80), Danylo Krevsun, Yeroslav Karaman (Matvi Panchenko, m.80), Maksym Derikach (Kyrlo Dhitiar, m.90); y Matvi Ponomarenko (Oleksander Pyshchur, m.45).

Seleccionador: Dimitri Mikhailenko.

Publicidad

1. España: Fran González; Julio Díaz, Izan Merino, Andrés Cuenca (Álvaro Cortés, m.58), Jesús Fortea (Pau Navarro, m.76); Rodrigo Mendoza, Thiago Pitarch, Rayanne Belaid (Peio Canales, m.76); Pablo García, Iker Bravo y Jan Virgili (David Mella, m.58).

Seleccionador: Paco Gallardo.

Gol: 0-1, m.22: Pablo García

Árbitro: el marroquí Jalal Jayed amonestó a Andrés Cuenca, Iker Bravo y Gusiev.

Publicidad

Incidencias: Partido de los octavos de final del Mundial sub-20 jugado en el estadio Elias Figueroa Brander, de Valparaiso, ante unos 5.345 espectadores.