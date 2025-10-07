Síguenos en::
Gol Caracol  / ¡Atención Colombia! España venció 1-0 a Ucrania y está en cuartos de final del Mundial Sub-20

¡Atención Colombia! España venció 1-0 a Ucrania y está en cuartos de final del Mundial Sub-20

Un gol de Pablo García le bastó a España para seguir en carrera en el Mundial Sub-20 y ahora espera por el ganador entre la Selección Colombia y Sudáfrica.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de oct, 2025
Jugadores de la Selección España Sub-20 celebran el gol que le marcaron a Ucrania en el Mundial.
AFP

