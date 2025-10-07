Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Luis Díaz le valoran rasgo impensado en el Bayern Múnich; "lo hace con una entrega increíble"

A Luis Díaz le valoran rasgo impensado en el Bayern Múnich; "lo hace con una entrega increíble"

Luis Díaz, quien está concentrado en la Selección Colombia para los partidos de preparación al Mundial, fue resaltado por miembro del gigante alemán por su aporte en un rubro que nadie esperaba.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Luis Díaz respira tras negativa de Rodrygo, del Real Madrid, para ir al Bayern Mùnich.jpg
Luis Díaz, colombiano que tiene respiro en el Bayern Múnich.
Foto: FC Bayern.

Publicidad

Publicidad

Publicidad