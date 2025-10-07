Síguenos en::
Todo listo para los octavos de final del Mundial Sub-20; la Selección Colombia por la gloria

Todo listo para los octavos de final del Mundial Sub-20; la Selección Colombia por la gloria

Este martes darán inicio los octavos de final de la Mundial Sub-20, torneo que se desarrolla en Chile y en el que los dirigidos por César Torres sueñan con su primera copa.

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2025
Selección Colombia Sub-20
FCF

