Selección Colombia vs. Sudáfrica; hora y dónde ver EN VIVO los 'octavos' del Mundial Sub-20

Este miércoles 8 de octubre, la Selección Colombia se enfrentará a Sudáfrica, por el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-20, que actualmente se está disputando en territorio chileno.

Cabe destacar que el combinado ‘tricolor’ viene de quedar primero en el grupo F; resultado de dos empates y una victoria que, además, lo mantienen invicto en el torneo.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO a la Selección Colombia Sub-20 vs. Sudáfrica?

Este 8 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 tendrá importante prueba en la Copa del Mundo, de la categoría, midiéndose ‘cara a cara’ frente a un conjunto africano, que viene de ser segundo en el grupo E con seis puntos.

Selección Colombia Sub-20 FCF

Este compromiso está estipulado iniciar a las 2:30 p.m. (hora colombiana). No obstante, toda la previa se puede seguir en exclusiva desde las dos de la tarde, en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu; la marca oficial de la ‘tricolor’ desde tiempos inmemorables.



¡La ‘tricolor’, a meterse entre los ocho mejores!

Después de igualar a unos en el último contra Nigeria, para el combinado nacional quedó la ‘deuda’ frente a los africanos en este torneo. Y justamente, ahora contra un equipo del mismo continente, con similar juego y características físicas; los dirigidos por César Torres tienen la obligación para avanzar a los cuartos de final.



Actualmente invicta, la Selección Colombia es una de las principales favoritas y candidatas a avanzar de fase y luchar por el título mundialista, que para esta edición se está jugando en territorio chileno.

La formación titular de la Selección Colombia Sub-20 vs. Noruega en el Mundial 2025. AFP

Dentro de las figuras y jugadores destacados en este cuadro ‘cafetero’, resaltan los nombres de Óscar Perea, Jordan Barrera y el mismo Emilio Aristizábal, quien ha ido rotando la titularidad del delantero con Néyser Villarreal.

Todo el país estará paralizado este miércoles con el conjunto 'cafetero', que se espera esté a la altura y avance a los octavos del Mundial.

