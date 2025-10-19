Juan Fernando Quintero, ¿rajado o aprobado en último partido con River Plate?; esto dijeron

River Plate tomó aire el sábado en medio de una mala racha y superó 2-0 como visitante a Talleres de Córdoba. El 'millonario' volvió al camino del triunfo con un Juan Fernando Quintero que jugó 64 minutos, salió enojado y no tuvo su mejor calificación por parte de la prensa argentina.

En uno de los encuentros destacados de la decimotercera fecha del campeonato del fútbol argentino, el Millonario respiró después de sufrir seis derrotas en sus últimos siete partidos, y festejó ante un Talleres en zona crítica con los goles de Gonzalo Montiel (37') y Maxi Meza (68').

La vuelta a la victoria después de cuatro caídas seguidas en el Clausura le permite recuperar algo de terreno en el Grupo B, donde ahora se sitúa cuarto, y también en la tabla anual que clasifica a la Copa Libertadores del año próximo, donde quedó segundo, cuatro puntos debajo de Rosario Central.

"Era importante ganar, conseguir los tres puntos como visitantes. Hay que seguir mejorando y crecer como equipo. No estamos acostumbrados a perder seguido en este club, tenemos que encontrar el juego que quiere el entrenador", destacó Montiel, la figura de River.



Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, pasaron raspando el examen

'Juanfer' no pudo marcar mayor diferencia en el equipo de la banda cruzada y fue sustituido a los 64 minutos. Al volante no le gustó mucho y se vio muy enojado cuando ingresó al banco de suplentes. 'TyC Sports' apenas le dio 6 puntos de nota y analizó lo siguiente: "Muchas veces el equipo le jugó en contra, con pelotazos de los centrales a los delanteros. Buen pase a Casco en el gol. Después se quedó sin piernas y salió".



Por su parte, Castaño sí jugó los 90 minutos, pero tampoco fue el más lucido en River. "Tirado por la derecha, lo suyo fue de menor a mayor. Buen pase en el inicio del primer gol y no mucho más; en el ST tuvo más libertad para jugar y mostró su buena técnica", detalló el citado medio que también le dio 6 de calificación.