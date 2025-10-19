Escándalo con jugadores del Cali en el medio tras perder con América; les dijeron de todo

La jornada 16 del fútbol profesional colombiano, tu nuevo clásico del Valle del cauca, que dejó victorioso a América por un marcador de 2-0 sobre el Deportivo Cali. Los goles de Cristian Barrios y Josen Escobar significaron los tres puntos de los escarlatas y a la par generaron un ambiente tenso entre hinchada y jugadores de los 'azucareros'.

En las redes sociales circula un video en el que, aficionados del Cali aparentemente agreden a futbolistas del club en el estadio Palmaseca, minutos después de la derrota.

"Hinchas del Deportivo Cali desatan su furia y agreden brutalmente a jugadores suplentes del propio equipo. Lo que debía ser un encuentro deportivo terminó en un escándalo de violencia, insultos y golpes que dejó en shock a los testigos. Según versiones, los aficionados enfurecidos invadieron la zona donde se encontraban los suplentes, lanzando objetos y atacando físicamente a varios de ellos. La situación revela el profundo descontento y descontrol que vive la hinchada azucarera", fue el reporte del portal 'NotiCali' en 'X'.

🚨 ¡CAOS VERDE EN CALI!

Hinchas del Deportivo Cali desatan su furia y agreden brutalmente a jugadores suplentes del propio equipo. Lo que debía ser un encuentro deportivo terminó en un escándalo de violencia, insultos y golpes que dejó en shock a los testigos.



Según versiones,… pic.twitter.com/Tu4UfeQXZy — NotiCali (@NotiCaliOficial) October 19, 2025

Hasta el momento no hay un reporte de jugadores, heridos o alguna denuncia hecha en la Policía Nacional. De hecho, el Deportivo Cali en sus cuentas oficiales tampoco se ha referido el tema y sus últimas publicaciones sólo tienen que ver con el clásico contra los 'diablos rojos'.



Pese a perder, Cali se ubica en la casilla 12° de la tabla de posiciones con 20 puntos, a tan solo una unidad del octavo, por dende las esperanzas todavía están vivas de cara a la clasificación a los cuadrangulares finales. Al todos contra todos todavía le faltan cuatro fechas, con rivales como Deportes Tolima, Alianza FC, Independiente Santa Fe y Once Caldas. Los dirigidos por Alberto Gamero deberán sacar buenos resultados si quieren lograr ese objetivo inicial y ganarse de nuevo la confianza de sus seguidores.

El próximo encuentro de Cali será el sábado 25 de octubre, visitando al Tolima, a las 7:30 p.m. (hora Colombia), por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025.