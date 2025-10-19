Desde el camerino del Deportivo Cali le 'bajaron la caña a América'; "no nos avasallaron"

El técnico del Deportivo Cali, Alberto Gamero, no ocultó su frustración tras la derrota de su equipo en el clásico vallecaucano ante América de Cali, disputado este sábado en Palmaseca. El conjunto 'azucarero' cayó 0-2 en condición de local, debido a los goles de Cristian Barrios y Josen Escobar. Un resultado que los golpea tanto en lo anímico como en la tabla de posiciones, y que dejó al entrenador con un tono autocrítico en su discurso posterior al partido.

"Los teníamos vistos desde la semana, América no fue un equipo que nos avasalló. Hoy donde más cometimos errores fue en los costados", reconoció Gamero, quien lamentó que los fallos defensivos terminaran costando caro en un duelo que, para él, estaba controlado durante varios tramos. La insistencia del entrenador en los errores por las bandas refleja una de las principales falencias del equipo, la falta de solidez en la marca y la desconexión entre laterales y extremos a la hora de defender.

El estratega también fue enfático en señalar que el resultado no reflejó del todo lo sucedido en el campo: "América nos llegó tres veces y nos hizo dos goles". Sin embargo, lejos de buscar excusas, Gamero reconoció que su equipo no estuvo fino en los momentos determinantes. "Cometimos muchos errores, lo intentamos, por momentos de una manera desesperada, nos da pena, vergüenza con nuestra hinchada, pero seguiremos luchando", expresó con tono de resignación, pero dejando claro que el grupo no se rendirá.

La derrota caló hondo entre los aficionados, que esperaban un triunfo contra su archirrival tras la irregular campaña que ha tenido el Cali en la liga. El equipo mostró voluntad y generó algunas opciones de peligro, pero la falta de precisión en ataque y los desajustes defensivos terminaron siendo decisivos.



Acción de juego en el duelo entre América y Deportivo Cali, por la Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Publicidad

Gamero, consciente de la presión que recae sobre su plantel, pidió disculpas por el resultado. "Es duro para nosotros y sé que es más duro para nuestra hinchada por la derrota de hoy, pena y vergüenza tengo que no pudimos darles una alegría", concluyó.

Con esta caída, Deportivo Cali se aleja de los puestos de clasificación y deberá recomponer rápidamente el rumbo si quiere mantener vivas sus aspiraciones de jugar los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-2. El cuadro verde se ubica en la posición 12 con 20 puntos faltando cuatro fechas. El próximo partido contra el Deportes Tolima será clave para medir la reacción del equipo y confirmar si las palabras de Gamero se traducen en una mejora dentro del campo, ya que una derrota prácticamente los condenaría a estar fuera de la fiesta de los ocho.