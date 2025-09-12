Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Selección Colombia  / "Sueño con estar en la lista de convocados de la Selección Colombia para el Mundial de 2026"

“Sueño con estar en la lista de convocados de la Selección Colombia para el Mundial de 2026”

Gustavo Puerta, mediocampista del Racing de Santander, de España, habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre su presente en Europa y la ilusión de estar en la cita orbital.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: septiembre 12, 2025 03:44 p. m.
Gustavo Puerta es una de las novedades en la Selección Colombia.
Gustavo Puerta es una de las novedades en la Selección Colombia.
