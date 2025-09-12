Síguenos en::
Fue mundialista, jugó con Jhon Córdoba y ahora está en la cárcel por causar una pelea en un bar

Fue mundialista, jugó con Jhon Córdoba y ahora está en la cárcel por causar una pelea en un bar

El jugador ruso Fiódor Smólov, considerado como uno de los mejores jugadores de Rusia, fue condenado a tres años de cárcel y dio su declaración sobre los cargos que le imputan. ¡Vea lo que dijo!

Por: EFE
Actualizado: septiembre 12, 2025 03:09 p. m.
Fiódor Smólov, ex jugador de la selección de Rusia
Foto: AFP
Fiódor Smólov, ex jugador de la selección de Rusia
Foto: AFP

