Susto en la Selección Colombia: Willer Ditta quedó en el suelo, tras pelotazo en su cara

La Selección Colombia ya piensa en el Mundial 2026. Por eso, cada partido preparatorio es clave para ultimar detalles, encontrar el equipo ideal y ayudar al entrenador, Néstor Lorenzo, de cara a la lista definitiva. Así las cosas, este sábado 11 de octubre, en el estadio AT&T, la 'tricolor' midió fuerzas con México, quien es sede de la cita orbital junto a Estados Unidos y Canadá.

Justamente, en ese encuentro, se presentó una acción que preocupó a más de uno. Cuando transcurría el minuto 24, Alexis Vega se hizo con el esférico, se animó a rematar y golpeó en la cara a Willer Ditta. En ese momento, el defensa central cayó al suelo, tomándose la cabeza y fue ayudado por sus compañeros y atendido por el cuerpo médico del combinado patrio.

Willer Ditta, defensa central de la Selección Colombia, tras recibir un pelotazo contra México Captura de pantalla

Vea el pelotazo a Willer Ditta, en el partido preparatorio de la Selección Colombia vs. México