Gol Caracol  / Selección Colombia, atenta: Argentina perdió a su figura para semifinales del Mundial Sub-20

Los dirigidos por Diego Placente vencieron 2-0 a México en los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20, pero perdieron una pieza clave de cara a la semifinal frente a Colombia.

Por: AFP
Actualizado: 11 de oct, 2025
Selección Argentina Sub-20
AFP

