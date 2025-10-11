Selección Colombia, atenta: Argentina perdió a su figura para semifinales del Mundial Sub-20

La Selección Argentina cumplió con su tarea y venció 2-0 a México con anotaciones de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, resultado que le dio el tiquete a la semifinal de la Copa del Mundo Sub-20 de Chile, instancia en la que se medirá con Colombia, que superó 3-2 a España.

De cara al duelo semifinal, ambos combinados presentarán bajas sensibles. Por el lado de Colombia, Neyser Villarreal, goleador del certamen con cinco tantos, se perderá el compromiso por acumulación de tarjetas amarillas. En tanto, la ‘albiceleste’ no podrá contar con Maher Carrizo, quien también fue amonestado y deberá cumplir sanción frente a la ‘tricolor’.

Argentina: control y golpes oportunos

Apenas iniciaba el partido, México sufrió un golpe inesperado a los 8 minutos: Alexei Domínguez recibió atención tras una dura entrada del capitán albiceleste, Julio Soler. Mientras el mediocampista del Pachuca era asistido, Argentina aprovechó la distracción y construyó la jugada que terminó en el gol de Carrizo.

El extremo de Vélez Sarsfield llegó a su tercer gol en el Mundial al encontrarse con un balón suelto en el área tras un potente remate cruzado de Valentino Acuña que Ochoa contuvo, pero que la defensa no logró despejar, permitiéndole definir con un disparo fuerte.

Domínguez no pudo volver al campo y México tuvo que sustituirlo a los 10 minutos por Hugo Camberos.

El combinado azteca pareció resentirse anímicamente, incapaz de reponerse de la pérdida del volante tuzo y sin la claridad necesaria para hacerle frente a los chicos de Placente.

Y cuando el Tri intentó algo, Argentina recurrió a faltas oportunas en la mitad de la cancha para cortar los ataques.

La estrategia rindió frutos, aunque costó dos tarjetas amarillas en la primera mitad para sus volantes centrales, Milton Delgado y Valentino Acuña, que mantuvieron el control del partido.

Poco cambió la dinámica en el segundo tiempo. La Albiceleste manejó la pelota con inteligencia, controlando los tiempos del juego, mientras México intentó imponer un partido de fricción, buscando romper el ritmo argentino, pero careció de claridad para poner en aprietos al golero Santino Barbi.

El 2-0 de Argentina llegó a los 56' tras un balón filtrado a Silvetti, habilitado por un preciso pase de Juan Villalba.

La descoordinación entre los centrales mexicanos permitió al extremo del Inter Miami recibir sin oposición y definir con tranquilidad para liquidar el partido.

Sobre el final del partido, México se quedó con nueve hombres en el campo por las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez, a los 90+2 y 90+6 minutos, respectivamente.