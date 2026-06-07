Tengan cuidado con Jorge Carrascal; expulsado Amer Jamous por dura falta en Colombia vs Jordania

Jordania perdió 2-0 con nuestra Selección Colombia, y terminó el compromiso con un jugador menos luego de la expulsión de Amer Jamous, luego de una dura entrada contra Jorge Carrascal, ya en el ocaso del encuentro en el SnapDragon Stadium.

Al minuto 90+2 el jugador del combinado del Medio Oriente le entró con fuerza al mediocampista cartagenero, vio la segunda tarjeta amarilla, y luego la roja.

De hecho, Jorge Carrascal se quedó tendido en la cancha, mostrando claras señas de dolor, mientras algunos jugadores de la Selección Colombia, como Juan Camilo Portilla, le reclamaron a Amer Jamous.

Expulsión de Amer Jamous en Colombia vs Jordania: