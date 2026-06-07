Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Tengan cuidado con Jorge Carrascal; expulsado Amer Jamous por dura falta en Colombia vs Jordania

Tengan cuidado con Jorge Carrascal; expulsado Amer Jamous por dura falta en Colombia vs Jordania

Al minuto 90+2, Jordania se quedó con diez jugadores por la tarjeta roja que le mostraron a Amer Jamous, luego de pegarle al cartagenero Jorge Carrascal. Hubo reclamo de sus compañeros.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de jun, 2026
Comparta en:
Jorge Carrascal Selección Colombia vs Jordania
Jorge Carrascal en acción de juego de Selección Colombia vs Jordania - Foto:
AFP

Jordania perdió 2-0 con nuestra Selección Colombia, y terminó el compromiso con un jugador menos luego de la expulsión de Amer Jamous, luego de una dura entrada contra Jorge Carrascal, ya en el ocaso del encuentro en el SnapDragon Stadium.

La Selección Colombia venció a Jordania, en partido previo al Mundial 2026
Selección Colombia

Vea el resumen de Selección Colombia 2-0 Jordania, previo al Mundial 2026: goles y expulsión

Al minuto 90+2 el jugador del combinado del Medio Oriente le entró con fuerza al mediocampista cartagenero, vio la segunda tarjeta amarilla, y luego la roja.

De hecho, Jorge Carrascal se quedó tendido en la cancha, mostrando claras señas de dolor, mientras algunos jugadores de la Selección Colombia, como Juan Camilo Portilla, le reclamaron a Amer Jamous.

Expulsión de Amer Jamous en Colombia vs Jordania:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Jorge Carrascal

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad