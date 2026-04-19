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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El dato que consideran "abrumador" del Bayern Múnich campeón de Bundesliga, con Luis Díaz

El dato que consideran "abrumador" del Bayern Múnich campeón de Bundesliga, con Luis Díaz

Más allá de que el Bayern Múnich, que contó con el guajiro en su nómina siendo figura, sumó un nuevo título de la Liga alemana, hay un registro que impactó a todos.

Por: EFE
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano, celebra su primer título de Bundesliga con Bayern Múnich
Luis Díaz, delantero colombiano, celebra su primer título de Bundesliga con Bayern Múnich
AFP

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