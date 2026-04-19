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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / No paran las malas noticias para Sporting Lisboa y Luis Javier Suárez; no les salió nada

No paran las malas noticias para Sporting Lisboa y Luis Javier Suárez; no les salió nada

Como si no hubiera sido suficiente haber perdido con Benfica, donde Luis Javier Suárez falló un penalti, recibieron otra mala noticia en la Liga de Portugal.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, se lemanta por la derrota con Benfica
Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, se lemanta por la derrota con Benfica
Getty Images

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