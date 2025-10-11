Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Titulares confirmados de Selección Colombia vs. España, en Mundial Sub-20; hay una novedad

Titulares confirmados de Selección Colombia vs. España, en Mundial Sub-20; hay una novedad

La Selección Colombia Sub-20 buscará su pase a las semifinales al Mundial ante el combinado de España. César Torres ya eligió a su once inicial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-20.
Selección Colombia Sub-20.
afp.

Publicidad

Publicidad

Publicidad