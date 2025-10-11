Titulares confirmados de Selección Colombia vs. España, en Mundial Sub-20; hay una novedad

Este sábado 11 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 se enfrentará a España en el Mundial de la categoría con el objetivo de clasificar y poner su nombre entre los cuatro mejores combinados nacionales. El director técnico César Torres reveló el once inicialista para medirse contra los 'ibéricos' en el estadio El Fiscal de Talca, en Chile.

La 'tricolor' solo presenta una novedad. Se trata de la ausencia de Simón García, quien no puede jugar por acumulación de tarjetas amarillas. En su lugar estará Julián Bazán.

Titular de la Selección Colombia Sub-20: Jordan García, Carlos Sarabia, Julián Bazán, Yeimar Mosquera, Juan Arizala, Kener González, Jordan Barrera, Joel Canchimbo, Neyser Villarreal y Óscar Perea.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formará nuestra Selección Colombia Masculina Sub 20 para enfrentar a 🇪🇸 España por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/jcO9sA4ZHo — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 11, 2025