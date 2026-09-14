Qué se sabe de la boletería para el partido de la Selección Colombia contra Chile en Cali

La Selección Colombia y Chile jugarán dos partidos preparatorios en noviembre, el primero de ellos para recaudar fondos para las víctimas del terremoto que sacudió al país 'cafetero' en agosto, informaron desde la Federación Colombiana de Fútbol.

Ambos encuentros tendrán lugar en el marco de la última ventana internacional del año, marcado por el Mundial de Norteamérica.

El cotejo benéfico se jugará el viernes 13 de noviembre en Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo, en el que murieron más de 330 personas y miles de edificios se derrumbaron.

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La taquilla del choque en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero se destinará a labores de reconstrucción y asistencia en las zonas damnificadas, dijo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, en una rueda de prensa en Bogotá.



Justamente, sobre la boletería, el presidente de la FCF afirmó que "saldrá con los precios convencionales. Todavía falta un par de meses para los partidos, así que más adelante se sabrá. Personalmente, con el señor alcalde, Alejandro Éder, y el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, hablábamos de eso en la oficina y se definirá".

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia, en un partido del Mundial 2026 AFP

El otro juego se disputará el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

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Colombia sostendrá tres partidos de fogueo contra México, Paraguay y Perú en la próxima fecha FIFA, que se celebrará entre septiembre y octubre, la primera desde el Mundial 2026. Recordemos que, allí, el cuadro 'cafetero' cayó ante Suiza en penaltis, en octavos de final.

Chile, por su parte, no clasificó a la máxima cita del fútbol. En las próximas semanas, jugará duelos preparatorios ante Canadá, Estados Unidos y México.