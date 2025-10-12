Tres bajas en la Selección Colombia Sub-20 para el partido contra Argentina, en el Mundial

La Selección Colombia Sub-20, con un Neyser Villarreal como figura y efectivo en el ataque, es semifinalista del Mundial 2025, que se disputa en Chile. Por eso, sueña en grande y espera estar en la final, tras imponerse por 3-2 sobre España, en los cuartos de final. Ahora, el próximo rival es Argentina, que eliminó al equipo de México.

Así las cosas, la 'tricolor' ya se despidió de Talca y arribó a Santiago de Chile, donde disputará las 'semis'. Eso sí, el adiós al hotel de concentración de la ciudad que lo acogió por varios días y donde pudo cumplir el objetivo, fue emotivo y con una fiesta. Varios fanáticos, entre colombianos y chilenos, fueron a despedir a la delegación.

Las felicitaciones no han parado y hasta la FIFA dedicó un mensaje a la Selección Colombia Sub-20. Además, en sus redes sociales, publicó un video en el que se observa cómo fue la celebración del equipo nacional por ese histórico paso a semifinales de la Copa del Mundo. Cantando 'El ritmo que nos une', celebraron todos.

Pero, sin duda alguna, la figura de este combinado patrio es Neyser Villarreal. El delantero ha marcado cinco goles en dos partidos, siendo una estrella mundialista. No obstante, no todo es felicidad ni 'color de rosa, pues el entrenador, César Torres', podría sufrir varias bajas para el encuentro frente a Argentina, en el campeonato.



"El cuerpo técnico ya planifica ese juego con 'la albiceleste' y presentará bajas, como Carlos Sarabia y el propio, Neyser Villarreal, por acumulación de tarjetas amarillas. De igual manera, Jordan Barrera también se perdería ese duelo por lesión, ya que tiene un problema muscular en la pierna izquierda", registró Eduardo Ahumada, periodista de Gol Caracol y enviado especial a territorio chileno.

Respecto al mediocampista de creación, el entrenador colombiano habló y dio detalles de lo que aconteció. "Él ya venía con una molestia, desde el partido pasado, cuando sintió algo. Esta vez, contra España, después de la asistencia, le molestó, y vuelve y queda en manos del médico para que lo revise a ver si lo podemos tener para el otro juego. Para el siguiente encuentro, sabemos que es difícil", sentenció el estratega.