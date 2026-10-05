Una tarea en Selección Colombia a la que Néstor Lorenzo le puso la lupa; "prueba positiva"

La Selección Colombia tendrá este martes su última prueba en esta fecha FIFA y será frente a Perú. El combinado de nuestro país ha probado jugadores y nuevos modelos tácticos y técnicos, que según Néstor Lorenzo, han pasado la prueba pese a haber igualado 1-1 contra México y perdido ante Paraguay.

Precisamente, una de las opciones en la que está probando y arriesgando el timonel de la 'tricolor' es el tema de la defensa. Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí son los fijos, pero a ellos se han sumado otro más como Álvaro Angulo y Éider Ocampo, quienes a su vez se han perfilados como laterales o carrileros. Lorenzo ha querido implementar lo que parece una línea de a tres en el fondo, que a veces se conjunta en un cinco; intentando mantener superioridad. El argentino le puso la lupa a esta tarea que le ha encomendado a los suyos.

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"Y a veces se confían por ser tres, a veces pasa eso. Y ese es el tema que estamos trabajando. Defender bien significa, incluso en inferioridad de condiciones o mano a mano, defender bien. No tenés que tener superioridad para defender bien. Los grandes equipos arriesgan, como siempre hicimos nosotros también. Jugamos muchas veces mano a mano con los centrales y nos ha ido bien así", dijo en primera instancia Lorenzo en charla con los medios de comunicación, en la previa del partido preparatorio frente a los peruanos este martes en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos.

La Selección Colombia enfrentará a Perú en el próximo partido preparatorio de la fecha FIFA Federación Colombiana de Fútbol

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Y a renglón seguido complementó su idea, lo que busca en el plantel nacional en estos compromisos de carácter amistoso: "Lo que pasa es que teníamos que probar, queríamos aprovechar más a los laterales, que son laterales volantes en su equipo. Pero bueno, fue una prueba que a la larga va a ser positiva, porque los jugadores están asimilando muchas cosas nuevas".