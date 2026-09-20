¿'Cucho' Hernández se salvó de ser expulsado? Dura entrada en Deportivo La Coruña vs. Real Betis

Real Betis empató 1-1 con Deportivo La Coruña, por la Liga de España, con gol incluido del 'Cucho' Hernández. Sin embargo, el juego tuvo una polémica decisión arbitral que también protagonizó el delantero colombiano.

Al 45+3', una pelota quedó a media altura y Hernández intentó impactarla con su pierna derecha, no obstante, los taches de sus guayos chocaron sobre la cabeza de Ximo Navarro.

El árbitro César Soto Grado fue llamado por el VAR para revisar la acción. Tras verla un par de veces, de manera sorprendente se sostuvo en que no fue falta para su criterio y ni si quiera lo amonestó.

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Vea la entrada de 'Cucho' Hernández:

