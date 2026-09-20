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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea acá el golazo que le marcaron a Colombia en los Juegos Sudamericanos; para ver una y otra vez

Vea acá el golazo que le marcaron a Colombia en los Juegos Sudamericanos; para ver una y otra vez

El autor del gol fue Joaquín Muñoz, jugador de Chile, y quien aprovechó una mala entrega en la salida de Colombia para inflar las redes. Fue en medio de los Juegos Sudamericanos 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Golazo que le marcó Chile a la Selección Colombia en los Juegos Sudamericanos 2026.
Golazo que le marcó Chile a la Selección Colombia en los Juegos Sudamericanos 2026.
Fotos capturas de pantalla de video

LaSelección Colombia masculina Sub-19 se enfrentó este domingo 20 de septiembre a su similar de Chile, en los Juegos Sudamericanos 2026 que se disputan en Santa Fe, Argentina.

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Los dirigidos por Cesar Torres cayeron 3-2 frente a los 'australes', en un compromiso donde la 'tricolor' juvenil fue testigo de un verdadero golazo por parte Joaquín Muñoz. Una anotación para repetirla una y otra vez.

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Y es que Muñoz, de Chile, aprovechó una mala entrega de Robinho Quinto, y sin pensarlo dos veces, sacó un zapatazo, antes de la media cancha, para inflar la red y vencer así la resistencia del arquero colombiano, Juan Hurtado.

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Vea acá el golazo que le marcaron a Colombia en los Juegos Sudamericanos 2026:

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