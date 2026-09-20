Vea acá el golazo que le marcaron a Colombia en los Juegos Sudamericanos; para ver una y otra vez

LaSelección Colombia masculina Sub-19 se enfrentó este domingo 20 de septiembre a su similar de Chile, en los Juegos Sudamericanos 2026 que se disputan en Santa Fe, Argentina.

Los dirigidos por Cesar Torres cayeron 3-2 frente a los 'australes', en un compromiso donde la 'tricolor' juvenil fue testigo de un verdadero golazo por parte Joaquín Muñoz. Una anotación para repetirla una y otra vez.

Y es que Muñoz, de Chile, aprovechó una mala entrega de Robinho Quinto, y sin pensarlo dos veces, sacó un zapatazo, antes de la media cancha, para inflar la red y vencer así la resistencia del arquero colombiano, Juan Hurtado.

Publicidad

Vea acá el golazo que le marcaron a Colombia en los Juegos Sudamericanos 2026:

🇨🇱🥵💨 QUE GOLAZO DE JOAQUÍN MUÑOZ ANTE COLOMBIA DESDE MÁS ATRÁS DE LA MITAD DE LA CANCHA.



El gol de los ODESUR. pic.twitter.com/eTgYMUzKfZ — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) September 20, 2026